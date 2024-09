F1: Mercedes terá pintura verde no GP de Singapura

A Mercedes revelou uma pintura única para o GP de Singapura de Fórmula 1 para celebrar o 50º aniversário de sua parceira Petronas.

Os W15 que Lewis Hamilton e George Russell guiarão pelas ruas de Singapura terão seus bicos prateado e sidepod substituídos pelo verde esmeralda da Petronas. O resto do carro permanece pintado de preto ou fibra de carbono, com os detalhes em vermelho escuro da INEOS também permanecendo inalterados.

A Petronas está sediada na vizinha Malásia, tornando Singapura o patrocinador principal mais próximo da Mercedes de uma corrida em casa. Além de ser um patrocinador principal, a Petronas também fornece óleo e lubrificantes à Mercedes desde seu retorno em 2010.

"Nossa parceria com a Petronas é a mais antiga e continua forte", disse o chefe da equipe, Toto Wolff. "Compartilhamos uma crença comum e comprometimento com inovação e desempenho. Isso nos permitiu alcançar um sucesso incrível nos últimos anos e a Petronas tem estado bem no centro disso.”

Mercedes W15 special livery Photo by: Mercedes-Benz

"Estamos ansiosos para continuar nosso relacionamento por muitos mais anos, e com desafios emocionantes pela frente, como a introdução de combustíveis sustentáveis ​​em 2026. Esta pintura não é, portanto, apenas uma celebração de seu 50º aniversário, mas um reflexo da importância da Petronas na história de nossa equipe e homenageia nossa jornada juntos."

Lewis Hamilton acrescentou: "Desde que entrei para a equipe em 2013, a Petronas esteve presente em cada passo do caminho. Eles desempenharam um papel crucial no sucesso que desfrutamos e me ajudaram a ganhar seis campeonatos mundiais de pilotos. É um privilégio, portanto, celebrar este marco e nossa jornada juntos em uma corrida tão importante.

"A pintura parece incrível. Mal posso esperar para vê-la no carro na garagem amanhã e depois para sentar ao volante na sexta-feira. Tenho certeza de que os fãs vão adorar vê-la de perto e ela brilhará intensamente sob as luzes de Singapura."

Após o fim de semana, os pilotos da Mercedes seguirão para a capital da Malásia, Kuala Lumpur, para uma visita anual à sede da Petronas.

"É sempre ótimo visitar as Torres Petronas em Kuala Lumpur e conhecer as muitas pessoas que contribuíram para o sucesso da empresa nos últimos 50 anos e continuarão a fazê-lo nos próximos 50", acrescentou Russell.

Mercedes W15 special livery Photo by: Mercedes-Benz

