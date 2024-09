F1 - Wolff: "Terminamos no pódio, mas merecíamos o quinto lugar"

O fim de semana do GP de Singapura se aproxima e Toto Wolff, chefe da Mercedes, acredita que a equipe poderá utilizar os dados obtidos no Azerbaijão para acertar o ritmo do carro e garantir melhores colocações na etapa de Fórmula 1. Desta maneira, ele entende que o pódio de George Russell foi quase um 'milagre'.

Russell ficou com o terceiro lugar após a batida de Carlos Sainz e Sergio Pérez nas últimas voltas do GP do Azerbaijão. Os dois disputavam pelo terceiro lugar e acabaram chocando seus pneus, batendo diretamente no muro. Sem condições de voltarem para a pista, o carro da Mercedes se apertou para cruzar a linha de chegada após Oscar Piastri e Charles Leclerc.

No entanto, Lewis Hamilton teve um fim de semana daqueles que tiram o sono. Isso porque o britânico terminou em nono, ficando atrás, inclusive, das duas Williams. Mas, para Wolff, é preciso levantar a cabeça e encarar o desafio que Marina Bay apresenta.

"Estamos indo para Singapura, a segunda etapa de um fim de semana de duas corridas. Marina Bay é um circuito de rua como Baku, mas oferece um desafio diferente. Fisicamente, é incrivelmente exigente tanto para os pilotos quanto para as equipes".

"O calor e a umidade são uma grande parte do desafio, mas a pista em si também. Ela é acidentada em alguns pontos, há curvas em baixa e alta velocidade e as barreiras estão prontas para pegar você a qualquer momento".

O chefe da Mercedes avaliou que o maior problema em Baku foi conseguir controlar a temperatura dos pneus e entende que será necessária mais atenção da equipe nesse quesito.

"Nosso maior problema foi controlar a temperatura dos pneus e sabemos que precisamos melhorar isso. É encorajador saber que, quando o carro está funcionando bem, temos a velocidade necessária para sermos competitivos".

Mesmo com o pódio de Russell, Wolff entende que o carro não tinha o ritmo necessário para tal. Caso Sainz e Pérez não tivessem colidido, o caro #63 muito provavelmente não teria condições de ultrapassá-los e se manteria na quinta colocação.

"Apesar de termos conquistado um pódio, sabemos que foi um pouco por acaso e que o quinto lugar é onde merecíamos estar".

"Tivemos um fim de semana misto no Azerbaijão e vamos tirar as lições aprendidas lá e tentar fazer melhor em Singapura. Nosso ritmo foi forte em alguns momentos, mas não conseguimos fazer isso de forma consistente".

Toto ainda declarou que restam poucas pistas onde o W15 pode ter um bom desempenho, isso porque o carro enfrenta dificuldades em se adaptar.

"Se olharmos para o resto da temporada, nos saímos bem no ano passado em Austin. A pista brasileira parece boa para nós, mas o resto das pistas não nos agrada muito".

