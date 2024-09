Os problemas da Red Bull, seja no paddock ou na pista, bem como a saída de vários jogadores importantes, incluindo o designer Adrian Newey e o diretor esportivo Jonathan Wheatley, podem afetar os planos de Max Verstappen na equipe taurina da Fórmula 1, embora seu contrato vá até o final de 2028.

O portal alemão F1-Insider afirmou que a Aston Martin e a Mercedes estão trabalhando duro para atrair o tricampeão mundial e, embora a equipe de Silverstone ainda não tenha feito nada, a situação é diferente com a escuderia das 'flechas de prata'.

De acordo com o site germânico, o pai de Max Verstappen, Jos, e seu empresário, Raymond Vermeulen, esperam que a unidade de potência da Mercedes seja a mais potente quando o novo regulamento da F1 chegar em 2026, que tangencia mudanças no carro, mas não têm certeza da força inicial dos motores da Honda, que será a parceira exclusiva da Aston Martin.

O portal alemão acrescenta que há até mesmo rumores de um acordo entre Jos Verstappen e Toto Wolff, chefe da Mercedes, e que o contrato de Verstappen com a Red Bull não mudará, já que ele pode sair mais cedo com certas cláusulas de saída - sujeito ao cumprimento de determinadas condições.

