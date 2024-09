No GP de Monza, Kevin Magnussen foi punido e ficou banido por uma corrida, sendo substituído por Oliver Bearman. Agora, o piloto definiu que a sanção foi aplicada por algo "ridículo" e que a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, está 'acabando' com seu amor pela Fórmula 1.

Em Monza, o piloto da Haas teve uma situação com Pierre Gasly, que o fez ultrapassar o limite de pontos em sua superlicença dentro do período de 12 meses. Seu banimento entrou para a história, isso porque Magnussen se tornou o primeiro competidor a cair no sistema atual de pontuação.

Durante a etapa de Baku, alguns dos colegas de pista de Magnussen defenderam que a sanção fosse retirada, algo que o piloto concordou nesta quinta-feira (19), durante as coletivas de imprensa.

"Minha opinião é que não é uma boa situação para a F1 restringir as corridas dessa forma. É ruim quando o esporte que amamos tanto muda de uma forma que não apreciamos".

"Eu certamente sou um desses... Gosto de corridas difíceis e acho que isso é uma grande parte da beleza do automobilismo - as batalhas e [estar] no limite e um pouco acima".

"Esse equilíbrio é o que faz ou desfaz a corrida e, no momento, parece que eles estão punindo coisas ridículas. Pessoalmente, como fã da F1, eu gostaria de ver o esporte se abrir novamente e permitir apenas as grandes corridas que podem ser vistas na pista".

Magnussen experimentou a IndyCar em 2021 e é a favor da abordagem da série Foto de: Art Fleischmann

Quando perguntado sobre qual seria a sua abordagem na questão, Magnussen sugeriu novamente que a F1 deveria imitar a Indy quando se trata das regras das corridas. Essa pergunta é feita no cenário de que a FIA entende que está precisa iniciar o processo que pode levar à revisão e alteração do atual sistema de pontos ao fim de 2024.

"Eu corri na IndyCar", disse Magnussen sobre uma participação na série em 2021. "Assisti às corridas na televisão e acho que eles estão fazendo isso [certo] por lá.

"Eles têm corridas fantásticas. Os pilotos respeitam uns aos outros. Eles têm essa responsabilidade em suas mãos, e acho que isso funciona".

"E, se isso acontecer, o piloto que danificar seu carro será penalizado naturalmente. E acho que a única coisa que difere a F1 da Indy são as pistas. As pistas não são ótimas para corridas. Com toda essa história de limite de pista, recebi todos os meus pontos de penalidade praticamente por causa dos limites de pista no final do dia".

"Acho que é meio estúpido estar alguns centímetros fora de uma linha larga e acabar com um banimento de corrida por causa disso. Não é o esporte que eu amo".

Magnussen também disse que espera que a regulamentadora comece a confiar mais em seus pilotos, apesar de entender que é necessária uma supervisão mais pesada.

"Espero que eles se abram e percebam que precisam confiar nos pilotos", acrescentou. "É claro que há coisas que precisam ser controladas. Há coisas como se mover durante a frenagem e reagir ao movimento".

"Há coisas perigosas que devem ser controladas. Mas, fora essas pequenas coisas, é só deixar rolar".

Agora que ele está voltando às corridas com zero pontos de penalidade, Magnussen brincou sobre como ele foi "punido e então você volta e fica tipo, 'oh, pronto para estragar tudo agora!'"

