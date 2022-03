Carregar reprodutor de áudio

Toto Wolff diz que os pilotos da Fórmula 1 não foram forçados a correr na Arábia Saudita, depois que surgiram ameaças de boicote na noite de sexta-feira.

Após o ataque com mísseis em uma instalação de petróleo da Aramco a menos de 16 quilômetros do circuito durante os treinos de abertura do GP da Arábia Saudita, a F1 conversou com todos os 20 pilotos para garantir sua segurança pelo resto do fim de semana.

Mas após o briefing pré-corrida habitual em Jeddah, os pilotos discutiram separadamente as preocupações sobre a continuação do fim de semana que foram finalmente dissipadas após uma reunião que se estendeu até as primeiras horas da manhã de sábado.

Falando no domingo após a corrida, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que as negociações ocorreram sem qualquer pressão sobre os pilotos pelos representantes de suas equipes.

“Não houve torção de braço do nosso lado, houve boas discussões”, disse Wolff. “Quando os chefes de equipes conversaram com os pilotos, acho que o que conversamos foi sensato e não com qualquer pressão, mas talvez isso tenha sido percebido de uma maneira diferente.

“No final, o show e o espetáculo foram incríveis e o que entregamos como esporte foi ótimo. E acho que é isso que o esporte deve fazer.

“Para ser honesto, venho até aqui há cinco anos, e vi mudanças. E repito o que disse antes: é aqui que estamos, mas há muito mais a fazer. Bastante."

A Associação de Pilotos de Grandes Prêmios (GPDA) emitiu um comunicado após a reunião de sexta-feira, dizendo que havia “preocupações humanas naturais” sobre as corridas antes de serem finalmente aplacadas. Vários pilotos também sentiram que eram necessárias conversas sobre o futuro do GP da Arábia Saudita após o fim de semana de corrida.

O chefe da F1, Stefano Domenicali, disse que a categoria “não estava cega” às preocupações de continuar a correr na Arábia Saudita, mas sentiu que também estava “desempenhando um papel muito importante na modernização deste país”.

No sábado, Wolff enfatizou a necessidade de “dar às pessoas a chance de melhorar a si mesmas” e que a F1 ajudaria a destacar os problemas na Arábia Saudita.

“A Arábia Saudita e alguns dos outros países do Oriente Médio compartilham os mesmos valores e a mesma cultura que nós na Europa? Não”, disse Wolff.

“Eles estão onde queremos que estejam? Não. Podemos, vindo aqui, colocar os holofotes neste lugar, correndo aqui na Fórmula 1, tornando esses temas visíveis e, portanto, tornando-o um lugar melhor? Ainda acho.

“Prefiro vir aqui e colocar os holofotes na região para que ela esteja em um lugar melhor do que dizer: 'não vou lá, não quero ouvir nada disso'”.

