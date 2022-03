Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton diz que a Mercedes continua "ainda longe" de Ferrari e Red Bull - equipes líderes da Fórmula 1 na nova era e sente que precisa de "mais aderência e potência" para ser competitivo. O heptacampeão sofreu com sua modesta posição inicial de 15º para manter o sexto lugar na parte do meio do GP da Arábia Saudita, mas não conseguiu parar no período do safety car virtual quando o pitlane foi fechado devido a Alpine de Fernando Alonso e McLaren de Daniel Ricciardo parando na pista.

Assim que ele foi ao pit, ele voltou à ação em 12º e com pneus médios novos conseguiu subir de volta ao décimo posto na bandeira quadriculada. No entanto, ele acredita que faltou o ritmo necessário para progredir ainda mais, até para desafiar os líderes.

Apesar de uma série de experimentos de configuração durante o fim de semana em Jeddah e culpado por seu fraco desempenho na classificação, Hamilton admitiu que a Mercedes permanece sem o ritmo necessário para enfrentar Ferrari e Red Bull em termos de aderência e velocidade máxima.

"Neste momento não estamos lutando pelo degrau mais alto, ainda estamos longe dos caras que estão à frente e temos muito trabalho a fazer. Parece muito longe", disse ele. "Precisamos de mais aderência e de mais potência."

"O resultado final não foi ótimo, mas a corrida estava indo bem, me senti relativamente ok com o pneu duro. Eu estava acompanhando George [Russell] e acho que fiz alguns tempos e ritmo decentes, considerando a idade dos pneus duros e a estratégia no final."

"Não sei se foi a estratégia ou o safety car virtual, perdemos muito, então acho que continuaremos trabalhando duro e lutando porque é tudo o que podemos fazer."

George Russell, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Embora Hamilton tenha dito que não sofreu com o porpoising durante o GP da Arábia Saudita, devido ao uso de uma configuração e altura de condução mais adequadas com seu W13, ele ainda crê que a Mercedes não tinha velocidade total por não ter conseguido pegar a Haas de Kevin Magnussen no final da corrida.

"Ainda estamos realmente em baixa velocidade", disse ele. "Não sei se é necessário apenas uma correção ou várias coisas, não sei quanto arrasto temos em comparação aos outros, mas parece muito."

Russell compartilhou a visão de Hamilton sobre o progresso da equipe, tendo ficado à frente de Esteban Ocon na terceira volta, em quinto lugar, antes de enfrentar uma corrida solitária atrás dos quatro primeiros.

"Acho que maximizamos o equilíbrio, apenas sabemos o que está faltando e isso é downforce no final das contas", comentou o jovem britânico. "Empurrando ao máximo, fiquei muito satisfeito com o desempenho do meu lado pessoal, muito bem gerenciado."

"Fiz o meu melhor para acompanhar as Red Bulls, especialmente após o reinício, fiz de tudo para ficar dentro da zona de DRS. Estamos um segundo atrás deles em geral."

"Temos trabalho a fazer, então precisamos voltar e revisar os dados, mas todos sabem o que precisamos melhorar."

