F1: Wolff já tem em mente sucessor ideal para chefia da Mercedes

O atual chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, segue fazendo mistério sobre seu futuro na equipe. Com seu contrato atual chegando ao fim neste ano, ele não descarta assumir uma posição diferente dentro da estrutura, enquanto treina seu sucessor. Alguém que, inclusive, ele já tem em mente.

Nos últimos meses, Wolff vem reiterando que os oito anos à frente da equipe alemã começam a pesar e que ele gostaria de passar mais tempo com a família, mas descarta um afastamento total da Mercedes, já que ele é um dos acionistas da estrutura da F1.

Mais cedo nesta semana, ele disse que estava em busca de um sucessor, e que, apesar de seguir na Mercedes nos próximos anos, isso poderia ser "em outra função" como "CEO ou presidente-executivo".

Falando com a Sky Sports F1 após a corrida, onde a Mercedes conquistou seu sétimo título consecutivo de construtores, uma nova marca dentro da categoria, Wolff foi questionado sobre seu futuro.

"Minha situação é um pouco diferente, porque eu também sou dono da equipe, então nunca vou abandonar isso aqui, porque é o que eu amo fazer. O que seria melhor que fazer parte desta equipe, estar no meio de tantas pessoas fantásticas?".

"O que eu disse é que eu acredito que todo mundo tem certa validade em um papel. Eu não acho que cheguei no fim da minha, acredito que posso seguir contribuindo".

"Mas preciso pensar também no futuro daqui em diante. Trazer alguém, desenvolvê-lo nesta função, seria um desafio fantástico para mim como o meu próximo capítulo. Mas vocês me verão por aqui por mais algum tempo ainda".

Perguntado se tinha alguém em mente como um potencial substituto, Wolff respondeu: "Tenho, mas não posso dizer quem é".

Anteriormente, Wolff supervisionava o desenvolvimento dos membros dentro da equipe Mercedes para garantir o progresso contínuo, como visto em 2017, quando James Allison assumiu como diretor técnico no lugar de Paddy Lowe.

Após sua vitória no GP da Emilia Romagna, Lewis Hamilton disse que "definitivamente consegue entender" as considerações de Wolff, mas segue confiante que quem assumir o posto será mais do que capaz de dar conta do recado.

"Não sei quem irá substituí-lo, mas, novamente, ele é um líder. Ele não vai colocar alguém que não consegue dar conta do recado. Ele encontrará a pessoa certa. É por isso que tivemos todo esse sucesso. Ele encontrou as pessoas certas e as colocou nas posições ideais para brilharem. Ele empoderou todas as pessoas na equipe para serem as melhores possíveis".

"Ele encontrará alguém que poderá continuar isso. Mas não é apenas uma pessoa. Essa equipe não depende de apenas uma pessoa. Somos um coletivo. Toto não é responsável pela construção do carro. É um esforço coletivo".

"Eu estou ao seu lado, apoiarei o que ele quiser fazer no futuro".

O companheiro de Hamilton, Valtteri Bottas, acrescentou que Wolff não seria fácil de ser substituído.

"Ele é muito inteligente, sabe qual tipo de apoio cada membro da equipe necessita, apoia e faz críticas para ajudar as pessoas a serem versões melhores de si próprias. Isso se aplica a cada membro. Ele saber ler as pessoas muito bem, e os apoia muito. Ele fez algo incrível".

"Ele é um grande cara, e independente do que ele fizer no futuro, também o apoiarei. No final, cada um tem sua vida para viver".

