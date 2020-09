A partir do GP da Itália deste fim de semana, as equipes da Fórmula 1 estão proibidas de mudar as configurações do motor na classificação e na corrida, usando apenas um modo. E apesar da medida da FIA ser vista como forma de frear o domínio da Mercedes, a montadora alemã já estava pronta para essa possibilidade antes mesmo dela se concretizar.

No treino classificatório deste sábado, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas seguiram o domínio da montadora na temporada 2020, garantindo mais uma dobradinha, com o tempo de Hamilton sendo mais de oito décimos mais baixo que o de Sainz, em terceiro, mostrando que a vantagem não foi tão reduzida assim.

Falando após o treino, Toto Wolff, chefe da equipe, disse que a Mercedes já se preparava para essa eventualidade antes mesmo dela ser anunciada pela FIA, como form de reação à oposição que a equipe vem enfrentando.

"O nosso modo de operação tem como base extrair performance e ser adaptável como organização, um princípio quase Darwinista, confrontando todas as possíveis situações que podem aparecer".

"Quando notamos que o lobby contra nosso modo de classificação havia crescido, já mudamos nosso trabalho de desenvolvimento visando isso".

"Hoje, vimos pela primeira vez como que o nível de performance mudou entre as equipes e temos alguns resultados interessantes. Acho que os que buscaram essa mudança com mais força não mostraram uma boa performance".

"A maior vantagem que focamos é no ganho na corrida, e isso acontece amanhã. Mas você não vai ficar contando com a vitória um dia antes. Estamos buscando novas fronteiras, e tivemos um bom sábado. Fico muito feliz pela equipe. Agora precisamos ir bem no domingo".

