Toto Wolff ainda precisa fazer uma decisão sobre quem será o companheiro de equipe de George Russell na temporada 2025 da Fórmula 1. O chefe da Mercedes vem 'flertando' constantemente com a ideia de atrair Max Verstappen para a equipe, mas nunca chegou a oferecer o assento ao holandês.

Desde que Lewis Hamilton anunciou a ida para a Ferrari no próximo ano, a pergunta sobre quem substituirá o heptacampeão paira no ar. O momento da Mercedes quando Hamilton tomou a decisão da saída não era dos melhores, a equipe seguia com uma grande dificuldade para encontrar o caminho certo com o W15.

Mas Toto Wolff nunca deixou de 'vender' o time das Flechas de Prata como um lugar extremamente convidativo para qualquer piloto, especialmente na beira de uma mudança de regulamentos de motores. Com essa 'narrativa', Wolff deixou claro a vontade de contar com Max Verstappen para 2025.

As investidas no holandês foram feitas abertamente e, mesmo com Andrea Kimi Antonelli, sendo cravado como dono da vaga, se o tricampeão mundial decidisse deixar a Red Bull no fim deste ano, o chefe da Mercedes correria para procurá-lo.

Porém, mesmo demonstrando toda vontade de contar com o líder do esquadrão de Milton Keynes, Wolff revelou que não há conversas acontecendo com Verstappen.

“Nenhuma decisão foi tomada sobre os pilotos. Queremos adiar o máximo possível , porque ninguém sabe o que pode acontecer. No momento não há conversas com Max. Temos que pensar em nós mesmos."

