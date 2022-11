Carregar reprodutor de áudio

Toto Wolff, chefe da Mercedes, acredita que a Williams tenha dado a George Russell "a melhor escola" para o britânico, que se tornou o mais novo vencedor na Fórmula 1. Porém, o austríaco acredita que o piloto tenha ficado "um ano a mais que o necessário" com a equipe.

Russell venceu o GP em Interlagos no domingo, controlando o ritmo desde a largada após vencer a sprint do sábado. Com Lewis Hamilton em segundo, a Mercedes garantiu a dobradinha que encerrou um jejum que durava desde Arábia Saudita 2021.

A vitória apenas consolidou o status de Russell como uma futura estrela da F1 em seu primeiro ano com a Mercedes, após três temporadas com a Williams, O piloto faz parte da Academia da montadora desde 2017.

Refletindo sobre a trajetória de Russell, Wolff falou sobre sua primeira reunião com o piloto, quando ele fez seu caso para fazer parte da Academia.

"Pensei sobre isso no fim da corrida, quando ele entrou com seus 16 anos, um terno e gravata e a apresentação no PowerPoint. Ele é o primeiro piloto de nossa nova Academia a vencer uma corrida. Claro, Lewis faz parte desde sempre, e é o mais bem-sucedido dos nossos graduados".

George Russell, Williams Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Mas seis anos depois, ele é um vencedor de GP. Sempre determinamos objetivos altos. É preciso vencer a GP3, a F2 e ele fez isso em seus primeiros anos. E acho que a Williams foi a melhor escola que ele poderia ter tido, mas talvez tenha ficado um ano a mais que o necessário".

"Mas, de qualquer jeito, o mais relevante é que ele é um vencedor de GP, um merecedor".

