F1 - Vowles: Williams fez mudanças demais em 2024

James Vowles, chefe de equipe da Williams, admitiu que sua abordagem para reestruturar a equipe de Fórmula 1 sediada em Grove sempre correu o risco de ser prejudicial a curto prazo.

O ex-diretor de estratégia da Mercedes se juntou a Williams há dois anos, afirmando que algumas das infraestruturas eram da "Dinastia Ming" (Dinastia chinesa do século XVII) e uma planilha do Excel usada para controlar todas as peças do carro, em parte devido à falta de orçamento enquanto a equipe ainda era propriedade da família Williams.

Embora Vowles tenha se esforçado para renovar a equipe, ele revelou que algumas das tentativas de progresso foram mais do que o necessário, descrevendo "um reflexo de boas e más escolhas" em uma entrevista de fim de temporada ao Motorsport.com.

"Precisamos mudar muita coisa em nossa organização em termos de infraestrutura e tecnologia para chegarmos ao lugar certo", continuou Vowles.

"E existe um sinal chamado saturação de mudanças. Você pode mudar as coisas em um determinado ritmo. Se formos longe demais, acabamos quebrando tudo - em retrospecto, estamos levando as coisas um pouco mais longe do que podemos realmente lidar de uma só vez".

"Mas não vamos desfazer esse aprendizado. Esse aprendizado permanecerá conosco para o resto do tempo. Portanto, é algo positivo, apenas prejudicado por um negativo. E o que estou querendo dizer com isso é que, sim, é absolutamente correto".

"Mas não fizemos tudo certo, e é por isso que não estamos lutando por essas posições. Isso é um reflexo de onde estamos como equipe e onde eu quero que estejamos como equipe."

Essa avaliação está de acordo com a abordagem que Vowles defendeu ao projetar e fabricar o Williams FW46 do ano passado. Ele disse no início de 2024: "Eu queria estressar o sistema até o limite absoluto para entender onde ele está quebrando e como está quebrando - uma vez. É a única pausa em que vamos fazer isso".

A Williams teve muitas quebras na temporada de 2024 da F1 - tanto literal quanto metaforicamente, com vários acidentes e outras falhas - mas esse é um preço que Vowles estava disposto a pagar para se preparar para a nova era técnica a partir de 2026.

Perguntado se isso era uma dor de curto prazo para ganhos de longo prazo, Vowles respondeu: "Eu diria que essa é uma boa visão da situação, e eu sabia que seria".

"Eu sempre disse desde o início, antes de começarmos o ano, que iríamos sacrificar 2024 e 2025. Esse é um pouco o aspecto do sacrifício, apenas com muito mais desgaste do que eu esperava".

O britânico insistiu que teve total apoio da empresa proprietária da equipe, Dorilton Capital, em relação à sua abordagem: "Isso fazia parte do acordo desde o início, quando entrei na equipe, ou seja, ninguém, nenhum dos lados, quer soluções de curto prazo. Tudo está sendo feito corretamente para o futuro.

"Nada deve ser um emplastro pegajoso. Os emplastros pegajosos têm boa aparência, criam um verniz e depois caem rapidamente".

"Pode demorar um ano, pode demorar três anos, mas acaba caindo. Se fizermos isso direito, estaremos formando uma equipe que terá sucesso por muitos anos. Portanto, em resposta a isso, é uma adesão mútua para nós".

Vowles admitiu ter mais pressão para 2026, já que a próxima temporada está sendo de certa forma descartada, mas esclareceu que a pressão era em grande parte sua.

"O que já sabemos internamente é que a temporada de 2026 não será a melhor de todas nem a última", acrescentou.

"Será apenas um passo positivo na direção certa. 2027, 2028 devem ser passos acima disso".

"E, na verdade, a partir de 2025, estamos apenas começando a ver os frutos do trabalho que estamos obtendo nos últimos anos".

"Assim que você escolhe um ano e diz 'este vai ser o ano', você provavelmente cria o ambiente errado. Todo ano deve ser uma construção a partir do anterior", conclui.

