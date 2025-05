A McLaren conseguiu uma dobradinha dominante no GP de Miami de Fórmula 1, mas o britânico Lando Norris perdeu a chance de vencer, pois demorou mais do que seu companheiro australiano Oscar Piastri para ultrapassar o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Norris acredita que as pessoas vão reclamar independentemente de como ele corra, depois de batalhas com Verstappen que podem ter lhe custado uma chance de vitória na sexta de 24 etapas da temporada 2025.

Após largar em segundo, Lando caiu para sexto depois de tomar um 'chega pra lá' do pole position Verstappen na primeira volta. Com a McLaren claramente como o carro mais rápido, Norris conseguiu voltar ao páreo quando Piastri ultrapassou o holandês e assumiu a liderança.

Norris, no entanto, fez um esforço muito maior para ultrapassar a Red Bull e teve que devolver a posição para evitar uma possível penalidade na primeira vez que passou.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ele acabou assumindo o segundo lugar após finalmente passar Max e se aproximou de Piastri, mas só conseguiu chegar 4,6 segundos atrás do companheiro australiano no final da corrida dos Estados Unidos.

"O que posso dizer? Se eu não tentar, as pessoas reclamam. Se eu tentar, as pessoas reclamam, então você não pode vencer", disse Norris ao compatriota campeão de 2009 , Jenson Button, nas entrevistas pós-corrida, antes de cornetar Max -- a quem o inglês teria mostrado o dedo do meio, conforme abaixo:

"É assim que acontece com Max. Você sabe, é bater ou não passar, a menos que você faça tudo certo e o coloque na posição perfeita. Paguei o preço por não ter feito um bom trabalho hoje, mas estou muito feliz por termos chegado em segundo".

"Nunca é a melhor sensação, mas a equipe fez um trabalho incrível, então não posso culpá-los de forma alguma. Bons pitstops, ótimo ritmo. Sim, estávamos no topo, então foi uma sensação boa, mas Oscar pilotou bem. Max lutou muito, como sempre, e eu paguei o preço, mas é assim que as coisas são."

