WEC: Pascal Wehrlein correrá 24h de Le Mans ao lado de Felipe Nasr

O atual campeão mundial de Fórmula E, Pascal Wehrlein, ocupou o lugar vago na terceira entrada do Porsche Penske Motorsport Hypercar de fábrica para as 24 Horas de Le Mans, em junho. O alemão, que está em sua quinta temporada na Fórmula E com a Porsche, disputará a rodada dupla de pontos do Campeonato Mundial de Endurance ao lado de Nick Tandy e Felipe Nasr, a bordo do PPM Porsche 963 LMDh nº 4., nos dias 14 e 15 de junho.

Wehrlein, que pilotou para a Sauber e a Manor na Fórmula 1, fará sua estreia em Le Mans depois de correr com um 963 pela primeira vez na abertura da temporada do IMSA SportsCar Championship nas 24 Horas de Daytona, em janeiro, com a equipe cliente JDC-Miller MotorSports.

A PPM tem oito pilotos em sua lista de LMDh no WEC e no IMSA, o que significa que teve de trazer mais um nome para seu ataque ampliado a Le Mans.

O chefe da Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, disse: "A equipe de pilotos da Porsche é absolutamente de primeira linha. Só faz sentido aproveitar o nosso forte pessoal da equipe de fábrica da FE para a terceira participação da PPM em Le Mans."

"Pascal Wehrlein nos convenceu totalmente com seu desempenho nos testes e sua participação nas 24 Horas de Daytona. Como atual campeão mundial da FE, ele mereceu sua estreia em Le Mans ao volante de um Porsche 963."

#85: JDC-Miller MotorSports, Porsche 963, GTP: Tijmen van der Helm, Oliver Gray, Gianmaria Bruni, Pascal Wehrlein, Chris Miller Foto de: Cortesia da IMSA

Wehrlein, de 30 anos, descreveu a chance de competir em Le Mans "como um sonho que se tornou realidade".

"A Porsche tem uma herança icônica no automobilismo; sou extremamente grato por essa oportunidade", acrescentou.

"Estou ansioso por esse grande desafio porque, ao contrário da FE, terei que compartilhar tudo no Porsche 963, que eu normalmente adaptaria especificamente para mim: posição do assento, configuração, estratégia e muito mais."

"Quero acrescentar títulos importantes em outras séries à minha vitória no campeonato mundial de FE, mas meu objetivo principal é fazer um bom trabalho para a equipe e aprender o máximo possível."

A nomeação de Wehrlein no Penske 963 nº 4 completa a lista de inscritos na classe Hypercar de 21 pessoas para Le Mans, a quarta rodada do WEC 2025.

A Porsche também anunciou que seu companheiro de equipe na Fórmula E, Antonio Felix da Costa, retornará a Le Mans após um ano de ausência.

A empresa afirmou que o português correrá na LMP2 a bordo de um ORECA-Gibson 07, sem confirmar a equipe.

Da Costa esteve presente no grid de Le Mans de 2018 a 2023, vencendo a classe LMP2 com a Jota em 2022. A Porsche o impediu de competir na corrida no ano passado para que ele se concentrasse na Fórmula E.

