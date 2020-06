Ferrari admite desvantagem inicial e mira grande atualização no GP da Hungria

A Ferrari terá na Áustria os carros que planejava ter em Melbourne, na abertura do campeonato original, mas apresentará um grande pacote para a terceira corrida do ano, na Hungria.

O chefe da equipe, Matteo Binotto, disse que após o fim do bloqueio de atividades por causa da pandemia, a equipe decidiu tomar uma grande mudança de direção para obter mais desempenho do SF1000, sabendo que as atualizações não estariam prontas para as duas primeiras corridas.

O pouco tempo disponível após o fechamento da fábrica, bem como os novos protocolos da Covid-19 que comprometeram o ritmo do trabalho em Maranello, fizeram com que as mudanças não pudessem ser realizadas rapidamente.

"Neste fim de semana, o carro funcionará na mesma configuração usada no final dos testes de Barcelona", disse Binotto em uma prévia da equipe.

“A verdade é que o resultado dos testes nos levou a tomar uma mudança significativa de direção em termos de desenvolvimento, especialmente na parte aerodinâmica.”

“Primeiro, tínhamos que entender por que não vimos os resultados esperados. Teria sido contraproducente continuar na direção que planejamos, sabendo que não teríamos atingido nossos objetivos.”

“Portanto, decidimos criar um novo programa que olhasse para o carro inteiro, sabendo que nem tudo estaria pronto para a primeira corrida. Nosso objetivo é apresentar as atualizações na terceira corrida, em 19 de julho, em Hungaroring.”

No entanto, a equipe não desistiu do pacote atual e Binotto está confiante de que o entende melhor do que anteriormente.

“Além do desenvolvimento do carro atual, nas últimas semanas trabalhamos fizemos muito na análise de seu comportamento, com trabalhos de simulação e com a ajuda de nossos pilotos, e acho que isso provará o seu valor na Áustria.”

"Sabemos que, no momento, não temos o pacote mais rápido. Nós sabíamos disso antes de irmos para Melbourne e isso não mudou.”

“Dito isto, o circuito de Spielberg tem características diferentes de Montmelo e as temperaturas estarão bem acima das de fevereiro.”

“Na Áustria, devemos tentar aproveitar ao máximo todas as oportunidades e, na Hungria, com a nova etapa de desenvolvimento em que estamos trabalhando, poderemos ver onde realmente somos comparados com os outros, sem deixar de levar em consideração os desenvolvimentos que nossos próprios concorrentes terão trazido.”

Binotto disse que era impossível prever o desempenho para o início da temporada - e enfatizou que a equipe simplesmente precisa se concentrar em fazer tudo certo.

“A verdade é que tentar fazer previsões no início de uma temporada tão incomum é ainda mais inútil do que o habitual. Haverá algumas dicas no final das três horas de treinos de sexta-feira, mas uma ideia mais precisa estará disponível após a classificação de sábado.”

“Só então começaremos a ter uma imagem mais clara da hierarquia entre as equipes, mas sempre haverá a incerteza que surge com a etapa de abertura, em termos de confiabilidade e desempenho dos pneus ao longo da distância da corrida.”

“Devemos tentar ser perfeitos em tudo o que fazemos, nos preparando para cada sessão e na maneira como realizamos nossas tarefas. O objetivo? Trazer para casa o maior número possível de pontos, como sempre.”

