Ferrari dá prazo para promover seus jovens talentos à F1; entenda

A Ferrari está planejando decidir qual de seus jovens pilotos será promovido a um assento na Fórmula 1 "nas próximas semanas", antes do final da temporada da Fórmula 2. A Ferrari conta atualmente com cinco membros de sua jovem academia de pilotos correndo na F2, com três deles - o alemão Mick Schumacher, o britânico Callum Ilott e o russo Robert Shwartzman - entre os cinco primeiros do campeonato.

Filho do heptacampeão da F1 Michael Schumacher, Mick lidera atualmente a classificação à frente de Ilott, com a dupla pronta para lutar pelo título nas duas rodadas restantes da temporada no Bahrein.

A Alfa Romeo anunciou na sexta-feira que o italiano Antonio Giovinazzi permanecerá com a equipe em 2021 no assento controlado pela Ferrari, não deixando espaço para nenhum de seus outros juniores se apresentarem.

É amplamente esperado que Schumacher, líder da F2, consiga um lugar na Haas em 2021, apontando para laços mais fortes entre a equipe americana e a Ferrari no futuro. O favorito para ser companheiro do alemão é o russo Nikita Mazepin, da equipe HitechGP de F2.

O chefe de equipe da escuderia Ferrari, Mattia Binotto, confirmou que só poderia haver espaço para um de seus juniores na F1 no próximo ano, mas que oportunidades seriam criadas para os outros.

"Não há espaço para todos eles", disse o dirigente italiano quando questionado pelo Motorsport.com sobre a competição entre os pilotos juniores da Ferrari para chegar à F1 no próximo ano.

"Acho que todos estão indo bem na F2 no momento, se considerarmos Mick, Callum e Robert. Eles têm a temporada para terminar e estão todos focados na próxima corrida no Bahrein. Eles estão lutando pelo campeonato, o que é muito importante para eles”.

“Eles terão a oportunidade de correr no TL1 em Abu Dhabi, e depois terão o teste de jovens pilotos ainda em Abu Dhabi. Mas vamos tomar nossa própria decisão e a decisão será feita sobre o que eles fizeram até agora, como eles se desenvolveram e seu potencial. Nosso objetivo não é trazê-los para a F1, é trazê-los um dia na Scuderia Ferrari, no carro vermelho, e seja qual for o caminho a ser alcançado, isso é menos importante."

"Então, eventualmente, um desses pilotos poderá ter um assento na F1 no próximo ano. Os outros podem ter outras oportunidades, mas cabe a nós organizá-lo e dar a todos eles uma oportunidade."

Questionado sobre quando previa que a Ferrari faria uma ligação com seus juniores, Binotto respondeu: "Não acho que vamos esperar pela corrida final no Bahrein e por Abu Dhabi. Acho que é algo que podemos decidir nas próximas semanas."

Dos cinco pilotos juniores da Ferrari na F2, três deles - Schumacher, Shwartzman e o neozelandês Marcus Armstrong - atualmente têm a superlicença necessária para correr na F1. Ilott será elegível para uma superlicença se terminar entre os cinco primeiros na F2 deste ano.

É amplamente esperado que o segundo assento na Haas seja reivindicado por Mazepin, que atualmente está em sexto lugar na classificação da F2 e precisa terminar entre os sete primeiros para atingir a superlicença.

A Ferrari realizou um teste particular em Fiorano com seu carro de F1 com especificações de 2018 para Schumacher, Ilott e Shwartzman no final de setembro como parte de seu desenvolvimento contínuo.

Schumacher e Ilott deveriam correr nos treinos para o GP de Eifel em Nurburgring pela Alfa Romeo e pela Haas, respectivamente, mas as más condições climáticas levaram a sessão a ser cancelada.

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel Veja o debate sobre a classificação da F1 em Ímola, com Lipe Paíga e Nonô Figueiredo.

Todas as notícias sobre o GP da Emilia Romagna de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: É bom negócio ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

.