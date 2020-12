F1: Ferrari revela nome de carro de 2021 e planos para lançamento

A Ferrari deu detalhes de como começará o seu 2021, após uma temporada com seus piores resultados em 40 anos.

Embora haja o congelamento do chassi para as equipes da Fórmula 1, o que significa que elas devem rodar seus carros básicos atuais novamente, mudanças aerodinâmicas serão permitidas e elas podem gastar dois tokens de desenvolvimento para fazer outras modificações.

A Ferrari pretende realizar uma apresentação da equipe no início do ano, para mostrar sua formação de pilotos - Carlos Sainz e Charles Leclerc -, mas não revelará seu carro de 2021 até pouco antes de entrar na pista pela primeira vez .

Falando para a imprensa em Maranello, o chefe da equipe, Mattia Binotto, explicou os planos da Ferrari para o período de pré-temporada.

“Já decidimos o nome do carro no ano que vem, se chamará SF21. É um nome muito simples, porque acreditamos que o próximo ano é uma transição para 2022. Portanto, vamos manter SF21 como o nome do carro. Certamente será um carro parcialmente congelado, com o mesmo chassi de 2020.”

“Vamos organizar de forma diferente a apresentação do carro no próximo ano. Organizaremos primeiro um evento onde apresentaremos a equipe e os nossos pilotos aos nossos torcedores, aos nossos parceiros e aos jornalistas.”

“Mas podemos organizar um segundo evento, e isso pode ser diretamente no teste de inverno de Barcelona, onde vamos apresentar o carro. E isso será feito de alguma forma diferente.”

Uma das principais esperanças de progresso da Ferrari em 2021 é que um motor totalmente novo resolva o déficit de potência desta temporada.

Binotto disse que os números vindos do dinamômetro em Maranello foram encorajadores, já que ele tinha fé que a Ferrari não ficaria lutando com o pior motor no próximo ano.

“Posso confirmar que o motor está funcionando bem no dinamômetro. Acho que em termos de desempenho, progrediu bem. Significativamente, eu acho, em comparação com o que foi em 2020.”

“Acho que voltaremos a ser competitivos como unidade de potência. Acho que não seremos os piores, e essa é a sensação que tive dos números que vi no dinamômetro. Mas não posso saber certamente o que os outros estão fazendo, ou o quanto eles progrediram.”

Binotto também disse que o SF21 resolveria uma das principais fraquezas do SF1000 deste ano, o arrasto exagerado, com a eficiência aerodinâmica aprimorada sendo o foco.

“Tentamos fazer o nosso melhor para resolver pelo menos os pontos fracos do carro de 2020 para o próximo ano. Ao abordar os pontos fracos, mencionei a unidade de energia mais de uma vez. Mas o arrasto do carro foi muito, muito alto em 2020. E acho que olhando para o carro de 2021, o arrasto foi de alguma forma resolvido.”

