A FIA anunciou nesta quarta-feira a saída do secretário-geral para o esporte e diretor-executivo da Fórmula 1 Peter Bayer do cargo. Ele será substituído de forma interina por Shaila-Ann Rao, que recentemente ocupou o cargo de conselheira especial de Toto Wolff na Mercedes.

Bayer assumiu o papel na FIA em 2017, supervisionando todas as atividades no departamento desportivo da FIA, do kart à F1, além de trabalhar em proximidade com os clubes membros da Federação ao redor do mundo.

O austríaco assumiu ainda a função de diretor-executivo da F1 no fim do ano passado, antes do polêmico fim do campeonato em Abu Dhabi, supervisionando as operações da Federação no esporte.

Em um comunicado divulgado pela FIA na quarta, a Federação confirmou a saída de Bayer.

"A Federação Internacional de Automobilismo anuncia a saída de Peter Bayer, que serviu como Secretário Geral para o Esporte desde 2017, e também como Diretor-Executivo desde 2021".

"A FIA agradece a ele pelas conquistas que ele contribuiu para o desenvolvimento do esporte a motor nos últimos cinco anos. Em particular, ele supervisionou, com toda a Divisão Esportiva, a construção de uma pirâmide de monopostos, do kart à F1, a criação do novo Campeonato Mundial de Rally-Raid, além de melhorar a segurança e sustentabilidade em todas as categorias. A FIA o deseja tudo de melhor para o futuro".

Como parte de seu papel, Bayer foi o responsável por supervisionar a investigação sobre os eventos de Abu Dhabi, onde Lewis Hamilton foi derrotado por Max Verstappen após a polêmica relargada na volta final, onde os procedimentos de Michael Masi foram questionados por quebrar o regulamento.

Sob a nova gestão da FIA, com o presidente Mohammed ben Sulayem, a FIA vem reestruturando suas operações de F1, incluindo a confirmação de dois diretores de prova se alternando na função, junto da criação de um controle virtual.

Recentemente, a FIA apontou o ex-diretor da DAMS François Sicard como o novo diretor de categorias de monopostos como parte dessa reestruturação, em um papel que anteriormente era posicionado entre Bayer e outros nomes importantes da F1 dentro da Federação.

Shaila-Ann Rao assumirá o papel de forma interina. Ela já trabalhou na FIA anteriormente, como diretora jurídica, retornando à organização recentemente. No fim de 2018, Rao deixou a FIA para se juntar à Mercedes como conselheira geral antes de se tornar conselheira especial de Toto Wolff em janeiro do ano passado.

