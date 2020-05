FIA diz que 10 casos de coronavírus não impedirão corrida de F1

O GP da Austrália foi cancelado apenas duas horas antes do início dos treinos livres, depois que um membro da McLaren testou positivo para a Covid-19.

Depois disso, uma série de corridas foram adiadas ou canceladas, e agora a F1 tem planos para começar a temporada com o GP da Áustria, no início de julho.

A FIA realizou uma reunião para discutir protocolos para a realização do evento nesta semana, que incluiria o pessoal do paddock testando para o coronavírus todos os dias.

O presidente da comissão médica da FIA, Gerard Saillant, confia que qualquer resultado positivo possa ser tratado de uma maneira que evite o cancelamento de uma corrida, como na Austrália.

"Acho que a situação é bem diferente de Melbourne e agora, porque o conhecimento do vírus é bem diferente", disse Saillant à Sky Sports F1. "É possível prevenir e antecipar muitas coisas.”

"Se temos um caso positivo, ou talvez 10 casos positivos, é possível gerenciar perfeitamente. Medicamente falando, não é um problema."

Mas Saillant reconheceu que haveria consequências de maior alcance na maneira como a F1 será reconhecida, caso houvesse um número alto de casos positivos, o que poderia forçar ações a serem tomadas.

"Em termos de consequências esportivas e de mídia, é bem diferente", disse ele. "Temos que tentar antecipar isso, saber onde está a linha certa além da qual é impossível continuar.”

"Mas acho que não é um problema para nós agora."

O presidente da FIA, Jean Todt, acrescentou que estava ansioso para evitar uma repetição dos eventos da Austrália.

"Queremos garantir que, ao chegar ao primeiro evento no calendário de 2020, não enfrentemos outra situação imprevisível", disse Todt. "Nossos especialistas estão trabalhando nisso."

A F1 está trabalhando para começar a temporada com corridas consecutivas na Áustria nos dias 5 e 12 de julho, terminando uma pausa de sete meses sem um GP.

Silverstone pretendia sediar dois GPs no final de julho e início de agosto, mas seus planos foram postos em dúvida depois que o governo do Reino Unido confirmou que a F1 não estaria isenta de novas diretrizes de quarentena.

A F1 ainda planeja realizar entre 15 e 18 corridas este ano, terminando a temporada em meados de dezembro.

