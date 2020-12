A Federação Internacional de Automobilismo optou por agir rapidamente para realizar modificações no circuito do Sakhir após o acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein de Fórmula 1. As novidades foram feitas para a prova deste fim de semana, que será realizada no anel externo, mas inclui a saída da curva 3, local da batida.

A mudança mais significativa é a adição de pneus e uma esteira à barreira que foi alvo do contato do piloto francês, reduzindo bastante as chances de uma repetição de algo do tipo.

Os blocos de concreto que foram colocados para viabilizar a relargada foram removidos e substituídos por um novo guard-rail. Também foram feitas mudanças na curva 9 do traçado que, efetivamente, é uma versão mais rápida da curva 13 na pista tradicional.

Uma zebra antes da curva nove também foi removida após preocupações serem levantadas sobre a possibilidade de um carro perder o contato com o chão no local. Tais mudanças não foram feitas a toque de caixa, já que elas criam um efeito na homologação do circuito, mas esses procedimentos são previstos pelo regulamento caso sejam necessários. Com isso, a Licença Grau 1 da FIA é mantida.

A FIA anunciou: "Após uma revisão do GP do Bahrein com o diretor de provas, o inspetor de circuitos e o departamento de segurança, as seguintes mudanças serão realizadas no Anel Externo do Circuito do Bahrein antes do GP de Sakhir".

"Duas fileiras de pneus com uma esteira serão instaladas no lado direito entre as curvas três e quatro. A barreira de pneus no lado direito da curva nove será estendida e aumentada para quatro fileiras".

"A zebra no lado direito entre as curvas oito e nove será removida para reduzir o risco de um carro perder o contato com o chão no uso do anel externo. Essas mudanças estão de acordo com o Artigo 5 dos termos de uso de Licença de Circuito da FIA, e a licença de Grau 1 para todas as configurações do Circuito Internacional do Bahrein segue válida".

