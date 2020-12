Após revelar ontem que a FIA havia permitido que Fernando Alonso participasse do teste de pós-temporada da Fórmula 1 em Abu Dhabi, dedicado inicialmente a jovens pilotos, a Renault confirmou a participação do espanhol na sessão, tendo ao seu lado o piloto da Fórmula 2 Guanyu Zhou, membro da Academia da montadora francesa.

Esse será mais um passo na preparação do bicampeão para sua volta à F1, tendo mais uma chance de andar com o carro de 2020 após extensas sessões com o modelo de 2018. Até agora, o único contato de Alonso com a versão atual foi um dia de filmagens em Barcelona.

Após as equipes pedirem para que o teste de pós-temporada fosse cancelado como forma de reduzir gastos, a FIA chegou a um acordo para reduzir sua duração e restringí-la a jovens pilotos, que tenham no currículo no máximo dois GPs disputados.

Porém, agora ele está oficialmente aberto a pilotos que não correram neste ano, com Sébastien Buemi previsto para correr pela Red Bull e Robert Kubica na Alfa Romeo.

A decisão frustra as rivais, que acreditam que a Renault terá uma vantagem esportiva ao colocar Alonso no carro, dando ao espanhol uma chance de contribuir com o desenvolvimento do carro de 2021.

Cada equipe poderá colocar até dois carros na pista, e a segunda Renault ficará com o chinês Guanyu Zhou, membro da Academia da montadora. O chefe da equipe, Cyril Abiteboul, indicou que o apoio constante da equipe a seus jovens pilotos, incluindo Zhou no teste, ajudou a convencer a FIA.

"Queremos agradecer a FIA e a F1 por aceitar nosso plano de testes, o que foi feito através do reconhecimento do comprometimento que temos com nossa Academia de pilotos e a dedicação de Fernando para ajudar a carreira dos jovens talentos".

"Zhou está vivenciando os benefícios da Academia da Renault, após se juntar a nós no ano passado. Ele deu o seu melhor e entregou uma contribuição de performance genuína à equipe através de seu trabalho no simulador e programa de testes. Por isso fico feliz que essa saída do R.S.20 poderá complementar sua jornada".

"Já para Fernando, esse será o próximo passo em sua jornada de volta. Ele tem trabalhado incansavelmente para garantir que estará o mais pronto possível para 2021. Ele quer contribuir ao máximo, não apenas para a equipe mas também para os fãs e o esporte".

