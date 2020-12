Sebastian Vettel e Charles Leclerc conversaram depois do GP do Bahrein de Fórmula 1 para resolver o clima ruim que ficou após uma queixa do tetracampeão devido a um movimento de seu companheiro de Ferrari ainda na primeira curva do circuito do Sakhir.

O alemão expressou sua frustração pelo rádio sobre o movimento de Leclerc na relargada, considerando que o monegasco não deixou espaço suficiente.

Assim que Leclerc passou à frente por dentro, o futuro piloto da Aston Martin disse no rádio: "De novo não! Ele não pode fazer essas coisas como se eu não estivesse ali. Foi o mesmo que na Áustria. Desta vez não deveria ter deixado, talvez fosse a melhor opção".

No GP da Estíria, em julho, um movimento de Leclerc na primeira volta fez com que as Ferraris se encontrassem na pista, levando a um duplo abandono para a equipe italiana. Já no Bahrein, Leclerc conquistou um ponto, terminando em décimo, enquanto Vettel foi apenas o 13º, após reportar no rádio problemas para conduzir o carro.

Após o fim da prova no Bahrein, Leclerc e Vettel confirmaram que falaram sobre o incidente, com o monegasco afirmando que foi algo diferente do visto na Áustria.

"Falamos sobre isso", disse. "Da minha parte, só posso dizer que seguramente estava em uma posição apertada mas, por outro lado, não foi como na Estíria, onde estava em um ponto sem visibilidade".

"Dessa vez, tentei ir além para que pudesse me ver. O espaço era pequeno, mas busquei ir por dentro para garantir que ele me veria. Pode-se argumentar que provavelmente não havia espaço suficiente entre nossos carros e que somos da mesma equipe, mas foi o que aconteceu".

Vettel disse que a Ferrari "não precisa fazer grandes mudanças", argumentando que ele e Leclerc conseguiram deixar rapidamente o caso para trás.

"Obviamente estávamos apertados. Pode-se dizer que, se há três carros na primeira curva, as vezes uma manobra pode resultar em problemas, mas, na maioria, não é o caso. Falamos sobre isso para seguirmos em frente, porque não é uma grande coisa".

Depois que a Ferrari conquistou seu melhor resultado com os dois carros na Turquia, terminando em terceiro e quarto, a equipe italiana voltou à parte de trás do grid no Bahrein, tendo que trabalhar muito para resgatar esse ponto de Leclerc.

O diretor esportivo da Ferrari Laurent Mekies, que voltou a atuar como chefe de equipe na ausência de Mattia Binotto, disse que o baixo rendimento não foi resultado do déficit no motor, citando como um possível fator o clima mais quente em comparação com as provas anteriores.

"Não creio que seja pelo motor. O certo é que, comparado com as últimas três ou quatro provas, perdemos uma vantagem em comparação com o pelotão do meio e, se você perde um pouco, já é suficiente para ir parar na outra ponta".

"É uma perspectiva dolorosa. Se você considerar todo o entorno, certamente tudo foi muito diferente do que tivemos nas últimas etapas na Europa, com um clima mais frio e úmido".

"Esperamos que, no próximo final de semana, conseguiremos tirar um pouco mais de potência para irmos um pouco melhor".

