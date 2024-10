F1: Red Bull mira em Colapinto para vaga de Pérez em 2025

As dificuldades de Sergio Pérez na temporada 2024 da Fórmula 1 deixam a Red Bull com uma grande dor de cabeça, no valor de 20 milhões de dólares (R$115 milhões), para decidir o que fazer com ele daqui pra frente. Mas, em meio a essas incertezas, uma possível resposta surge: Franco Colapinto.

Se antes sua falta de pontuação não passava de um incômodo e só tinha impacto sobre as posições do mexicano no campeonato de pilotos, as coisas ficaram muito mais críticas agora que a McLaren e a Ferrari se mostram como forças dominantes.

A Red Bull está enfrentando rapidamente a realidade de que, como Pérez não está entregando os pontos esperados, ela agora corre o risco de terminar em terceiro lugar no Mundial de construtores deste ano se não mudar rapidamente a velocidade de seu carro.

O ressurgimento da forma da Ferrari, com vitórias consecutivas e pódios duplos em Austin e no México, ajudou a equipe de Maranello a se juntar à McLaren e ultrapassar a Red Bull, na classificação das equipes.

A McLaren ainda está na frente, com 566 pontos, e a Ferrari está 29 pontos atrás, com 537, deixando a Red Bull em terceiro lugar, com 512. Embora a diferença da Red Bull para as equipes que estão à sua frente não seja matematicamente intransponível, com muitos pontos ainda a serem disputados, a realidade é que a Red Bull mal está se segurando na traseira das duas atuais líderes do ritmo da F1 e, portanto, tem pouca esperança de reverter a situação.

O desempenho atual do carro também é a razão pela qual se entende que parece haver pouco ganho em pressionar por uma troca de piloto antes do final da temporada - porque ninguém será capaz de intervir e garantir a salvação de sua situação neste momento.

Ficar atrás da McLaren e da Ferrari terá consequências importantes para a Red Bull, porque ela sabe muito bem que o sistema de prêmios em dinheiro da F1 é baseado inteiramente na posição do campeonato de construtores. Portanto, um terceiro lugar no final da campanha de 2024, em vez de uma vitória como parecia altamente provável na fase inicial da campanha, será um grande golpe financeiro.

E se chegarmos ao ponto de analisar por que exatamente - com posições no campeonato que valem cerca de 10 milhões de dólares (R$57 milhões) cada - ela acabou com 20 milhões de dólares (R$115 milhões) a menos do que esperava, será preciso analisar os pontos que Pérez deixou escapar ao longo da campanha.

É esse elemento que certamente também ditará o que a Red Bull fará quando se tratar de decidir quem será o companheiro de equipe de Max Verstappen no próximo ano. No momento, tudo indica que Liam Lawson ficará com a vaga se continuar fazendo o que está fazendo. O neozelandês tem mostrado boa forma desde que retornou ao cockpit da F1 como substituto de Daniel Ricciardo no GP dos Estados Unidos.

Embora ele talvez tenha ultrapassado os limites do que se esperava dele ao se desentender com Pérez - e depois lhe mostrar o dedo do meio - no México na semana passada - o que ele também demonstrou é que está mais do que pronto para se empenhar - uma característica que os chefes da Red Bull sempre querem ver.

Mas a decisão da Red Bull sobre os pilotos não é tão simples quanto escolher os dois melhores candidatos para a equipe principal, porque também é preciso levar em conta o que acontece na equipe irmã, a RB. Não faz sentido transferir todos os bons pilotos para a Red Bull para impulsionar o campeonato de construtores, se isso deixar a RB com uma formação que a faça cair na classificação.

Uma promoção de Lawson para a equipe principal em 2025 só poderia realmente acontecer se houvesse a certeza de que havia outro candidato forte para ser o companheiro de equipe de Yuki Tsunoda.

O próximo piloto óbvio na linha de sucessão da Red Bull é Isack Hadjar, mas, apesar de sua forte temporada na F2, ele quase certamente se beneficiaria de um ano de testes e trabalho de desenvolvimento para se familiarizar com a F1 antes de ser empurrado para o que parece ser uma batalha super apertada no pelotão do meio com a RB.

No entanto, outro cenário interessante surgiu no fim de semana do GP do México: o da Red Bull tentando tirar Franco Colapinto das garras da Williams para colocá-lo no próximo ano. O argentino causou uma grande impressão na F1 desde que a Williams o contratou para o GP da Itália, marcando pontos e tornando-se um favorito dos fãs.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, elogiou seu desempenho - recentemente dizendo que ele está "chamando a atenção" e dizendo à mídia no México que não estaria fazendo seu trabalho se não tivesse perguntado sobre sua disponibilidade.

Fontes sugeriram que há outro interesse importante da Red Bull, que é o de entrar no mercado latino-americano de patrocinadores, já que o interesse na região está aumentando devido à boa fase de Colapinto. A Red Bull teve bons benefícios para os patrocinadores ao ter Pérez a bordo, e parece que já há muitas oportunidades e interesse dos patrocinadores argentinos - com a Williams certamente capitalizando.

Embora a Williams tenha dito repetidamente em que não gostaria de nada mais do que ver Colapinto conseguir uma vaga na F1 em 2025, há sugestões de que ela ainda pode querer mantê-lo o máximo possível. Isso sugere que qualquer vaga na corrida de 2025 seria por empréstimo, em vez de deixar o jovem se tornar um agente livre.

Do ponto de vista da Red Bull, no entanto, isso pode ser um obstáculo - já que Marko admitiu no último fim de semana que não tem interesse em emprestar alguém apenas para melhorá-lo quando retornar.

"O problema com ele é que ele tem um contrato de longo prazo com a Williams", disse o austríaco ao Kleine Zeitung. "Não é interessante para nenhuma equipe [emprestá-lo]. Você não quer treinar um piloto para outra equipe."

É uma situação que parece bastante fluida no momento, e não é de se admirar que o chefe de equipe da Williams, James Vowles, tenha dado a entender que a situação é bastante delicada quando perguntado sobre o que estava acontecendo com Colapinto e a RB.

Em entrevista à F1TV, Vowles disse: "Ele [Colapinto] conquistou seu lugar no grid, e o que queremos ajudar com isso é encontrar um lugar para ele nesse sentido. Não posso lhe dizer como será no momento, porque A, é um assunto muito delicado, e B, não há muito o que discutir no momento".

A forma exata como as coisas se desenrolarão com a formação de pilotos da Red Bull em ambas as equipes para 2025 permanece incerta no momento, mas uma coisa é certa: ela não aceitará uma queda de R$115 milhões no prêmio em dinheiro pelo segundo ano consecutivo.

