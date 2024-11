Damon Hill, campeão da Fórmula 1 em 1996 e hoje comentarista, afirmou que as atitudes de Max Verstappen precisa mudar, já que Hill avalia que as ações do piloto holandês foram longe demais.

As ações de Max Verstappen no duelo com Lando Norris no GP do México lhe renderam duas penalidades de tempo de 10 segundos cada. Isso tornou uma tarde já difícil para Verstappen muito mais difícil.

Após a corrida, Verstappen não quis falar muito sobre as penalidades de tempo, mas recebeu apoio do chefe da equipe da Red Bull, Christian Horner, e do consultor Helmut Marko.

"Nunca houve uma tentativa de descrever publicamente seu piloto de uma forma que outras pessoas pudessem reconhecer", disse Hill no podcast da Sky Sports F1. "Max só recebe comentários protetores de Christian. Quase parece que Max é livre para fazer o que quiser. Sua equipe nunca critica abertamente a maneira como ele dirige".

"E se você entra em uma competição, provavelmente não há problema em fazer isso publicamente. Mas, em algum momento, uma conversa precisa acontecer. É responsabilidade das equipes contribuir para a atitude do piloto".

O ex-piloto chamou as ações de Verstappen no Autódromo Hermanos Rodríguez de "estúpidas" e comparou o atual campeão a Dick Vigarista, personagem do desenho animado Corrida Maluca, que queria vencer fazendo truques e tramoias.

"A filmagem foi clara", afirmou Hill. "Ele não fez nenhuma tentativa de frear, contornar a curva e deixar espaço para Lando. Foi apenas um caso de 'você não consegue passar'. A segunda ação foi simplesmente estúpida, algo que Dick Vigarista [faria]. Ele acelerou em direção ao ápice [da curva], tirou Lando da pista e Lando não teve muita escolha. Foi uma pilotagem estúpida".

Hill acredita que, assim que a FIA vir pilotos dirigindo de forma muito agressiva, ela deve intervir. "Eles devem ser capazes de dizer: 'OK, queremos ver a luta e a ferocidade, mas isso tem que estar sob controle'. Não pode se tornar um demolition derby para manter seu lugar ou negar o lugar a todos só porque você não quer ser ultrapassado. É preciso haver uma maneira de disciplinar o motorista".

"Se Max continuar assim, a longo prazo, haverá dúvidas sobre se foi sensato dirigir dessa forma. Ele tem muito talento e muita habilidade. Ele sempre pode usar essas habilidades para superar seus adversários, mas isso não deve se tornar uma corrida de carros de choque", conclui.

