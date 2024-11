Johnny Herbert, ex-piloto de Fórmula 1 e comissário da FIA, não acredita que os 20s de punição que Max Verstappen tenha tomado no GP do México vão tornar o tricampeão menos agressivo nas disputas com seu rival na briga pelo título de 2024, Lando Norris.

Uma semana após uma ultrapassagem polêmica de Norris fora da pista, que levou o piloto da McLaren a receber uma penalidade de cinco segundos em Austin, em uma defesa robusta de Verstappen, o holandês também teve problemas com os comissários, sendo penalizado em 10 segundos por obter uma vantagem ao sair da pista e uma segunda penalidade idêntica por forçar outro piloto a sair da pista.

Com uma reunião entre a FIA e os pilotos agendada para o GP do Catar, o penúltimo fim de semana da temporada, algumas regras de conduta podem ser alteradas ou esclarecidas para as etapas de Losail e Abu Dhabi.

Mas até esse momento, Herbert - que foi um dos comissários da FIA no GP do México - acredita que Verstappen continuará a se esforçar até e, ocasionalmente, além da letra da lei.

Em entrevista à Action Network, ele disse: "Essas penalidades no México não impedirão Max Verstappen de forçar Lando Norris para fora da pista no futuro. Toda a intenção de Verstappen era fazer com que a Ferrari conseguisse a dobradinha. Acho que essa foi definitivamente a intenção e a tentativa de Verstappen, entendo por que ele fez isso, mas não concordo com isso, acho que muitas pessoas não concordam".

"'Pilotagem justa' é algo que Norris já mencionou antes, e esse é o tipo de luta que ele quer ter. Não vejo mudanças na pilotagem de Verstappen porque o objetivo número um é impedir que Norris diminua a diferença no Mundial de pilotos. Ainda podemos ter muitas corridas interessantes pela frente".

O CEO da McLaren, Zak Brown, acredita que a ação dos comissários no México não foi suficientemente dura, enquanto o diretor de equipe da Red Bull, Christian Horner, acha que foi muito severa.

Ao expor sua opinião, Herbert acrescentou: "São as diretrizes que seguimos, as equipes concordaram com nossas decisões. Foi tomada a decisão certa, a penalidade de 20 segundos para Max Verstappen não foi dura. O estilo de pilotagem de Verstappen estava no limite ou foi exagerado? Sim, foi. O estilo de pilotagem de Verstappen foi duro, especialmente quando ele está tirando um piloto da pista. Isso é absolutamente proibido por mim, pelos pilotos atuais, pelos ex-pilotos e pelos comissários de pista".

"Sou um grande fã de Verstappen e fico extremamente frustrado quando ele guia da maneira que fez no México. Ele não precisa fazer isso, é muito bom no cockpit e, a essa altura do campeonato, só precisa ficar longe de problemas e pilotar da melhor forma possível".

"Quando Verstappen entra nessa mentalidade horrível de tentar obter uma vantagem tirando um outro piloto da pista para que a Ferrari consiga a dobradinha, é aí que Verstappen precisa saber que não precisa fazer isso. Basta vencer da maneira mais limpa possível".

Na etapa deste fim de semana, em Interlagos, o ex-piloto e comentarista Luciano Burti ocupará o posto de comissário representante do país-sede no GP de São Paulo, atuando ao lado de Herbert.

