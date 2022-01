A FIA espera concluir a revisão do controverso GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, no mais tardar, no início de fevereiro. Segundo a Sky Sports, a investigação formal de todos os procedimentos durante a decisão da temporada de 2021 começou nesta segunda-feira e tem como um dos procedimentos entrevistar todos os seus envolvidos, incluindo o diretor de provas, Michael Masi, os comissários, pilotos e chefes de equipe.

O secretário geral de automobilismo da FIA, Peter Bayer será o comandante de todo esse processo, mas sabe-se que o novo presidente da entidade, Mohammed Ben Sulayem, está pessoalmente atento ao processo, em que pede máxima urgência.

Um porta-voz da FIA disse à Sky Sports que a direção do processo quer ser objetiva e transparente e que o resultado seja apresentado, no máximo, no dia 3 de fevereiro, data da próxima reunião do Conselho Mundial da FIA.

Esta quarta-feira marca exatamente um mês da polêmica final e, desde então, Lewis Hamilton não se pronunciou, com o chefe da Mercedes, Toto Wolff não dando certeza do retorno do heptacampeão às pistas, além de dizer que ele estava desiludido.

Editor revela BASTIDORES da cobertura ESPECIAL no GP DE SÃO PAULO: "Band ABRAÇOU a F1"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #157: Editor da Band, Fred Sabino fala de sucesso da F1 e dá destaques de 2021

Ouça agora mesmo

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: