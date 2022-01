Bernie Ecclestone foi um dos grandes responsáveis pela expansão da Fórmula 1 ao redor do mundo e o rápido crescimento da categoria. Sua moral no paddock é tanta que ele frequenta as corridas até hoje e dá suas opiniões a respeito do esporte e dos pilotos. Em entrevista ao canal alemão Sport1, ele exaltou o provável mais querido do grid nos últimos anos: Kimi Raikkonen.

Segundo o antigo chefão da divisão, seria melhor se existissem mais pessoas como ele, pois os competidores atuais se tornaram robóticos e sem personalidade, diferente do homem de gelo, conhecido por suas entrevistas irreverentes e por não ser um 'fanático' pela F1.

"Como pessoa, Raikkonen é um grande cara. Como piloto, ele é… um piloto de corrida!", disse Ecclestone. "Ele é o que queremos. Corre, não presta muita atenção nas pessoas e lhes dá sua opinião."

"Não existem muitos Kimis hoje em dia, esse é o problema. Eles se tornaram muito robóticos, obedecendo e fazendo o que foram mandados, em vez de fazerem o que acham que deveriam", acrescentou.

Raikkonen correu na F1 de 2001 até 2021 - com pausa entre 2010 e 2011 - e se aposentou na última temporada. Em entrevistas recentes, ele já disse que pode "nunca mais pisar no paddock", por querer seguir uma vida 'normal' e que a categoria "jamais" foi a coisa mais importante em sua vida.

