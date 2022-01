Às vésperas de uma nova temporada de Fórmula 1, as equipes precisam atingir alguns marcos importantes antes que os carros entrem na pista nos testes de pré-temporada. Um deles são os testes de colisão obrigatórios da FIA, usados ​​para verificar se a célula de segurança atende a todos os requisitos, e a AlphaTauri já foi aprovada.

Nesta quarta-feira (12), a escuderia italiana anunciou nas redes sociais que seu chassi, que leva o nome AT03, passou nas análises mais importantes e, portanto, pode ser usado durante a pré-temporada e as corridas do próximo campeonato.

A AlphaTauri não é a primeira equipe cujo chassi passou nos testes de colisão: no final de dezembro, Haas e Ferrari já haviam informado que também cumpriram os requisitos. A aprovação significa que o desenvolvimento do AT03 pode ser continuado com tranquilidade.

Ainda não está claro quando o novo carro da escuderia de Faenza será revelado, embora esperado que seja pouco antes do início dos três dias de pré-temporada que ocorrerão em Barcelona a partir de 23 de fevereiro.

Um segundo teste, também de três dias, será realizado em meados de março no Bahrein, onde a nova temporada da F1 também começará, em 20 de março. Pierre Gasly e Yuki Tsunoda seguirão na AlphaTauri ao longo de 2022.

Editor revela BASTIDORES da cobertura ESPECIAL no GP DE SÃO PAULO: "Band ABRAÇOU a F1"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #156 - Mariana Becker traz bastidores de Verstappen x Hamilton na F1 2021

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: