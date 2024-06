Apple anunciou nesta terça-feira (18) a data de lançamento oficial de sua megaprodução sobre a anunciou nesta terça-feira (18) a data de lançamento oficial de sua megaprodução sobre a Fórmula 1 , para junho de 2025, após ser adiado por conta da greve dos atores de Hollywood que afetou a indústria no ano passado.

O longa, ainda sem título, chegará aos cinemas do mundo todo em 25 de junho de 2025 enquanto a produção ainda continua, Joseph Kosinski, de "Top Gun: Maverick" é o diretor com produção de Jerry Bruckheimer ("Top Gun", "Um Tira da Pesada" e "Pearl Harbor", além do heptacampeão da F1 Lewis Hamilton.

O comunicado de imprensa divulgado pela F1 anunciando as datas de lançamento do filme afirma: "O lançamento global nos cinemas também incluirá salas IMAX. As imagens cristalinas, juntamente com a geometria personalizada das salas IMAX e o poderoso áudio digital, criam um ambiente único que fará com que o público se sinta como se estivesse no filme".

O filme é estrelado por Brad Pitt no papel de um ex-piloto de F1 que retorna à ação no Mundial para correr pela equipe fictícia APXGP ao lado de um piloto novato, interpretado por Damson Idris.

Carros sendo filmados para o novo filme de F1 APEX, estrelado por Brad Pitt Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Falando no GP de Las Vegas do ano passado, Hamilton revelou como a greve - decretada pelo SAG-AFTRA (o Sindicato dos Atores) em resposta a uma série de problemas, incluindo o uso de inteligência artificial no lugar de atores reais nas produções - fez com que as filmagens de cenas importantes naquele evento fossem descartadas.

"Se não houvesse uma greve, estaríamos filmando uma das cenas realmente legais aqui neste fim de semana", disse Hamilton em Las Vegas. "Mas continuaremos a filmar no próximo ano, então vocês os verão mais por aqui".

"Já temos ótimas imagens com os pilotos de demonstração, que fizeram um ótimo trabalho, como todos os pilotos [de F1] puderam ver em Austin [2023]. Vamos continuar avançando. Ainda vai ser ótimo, pode custar um pouco mais, mas estou muito confiante no que Jerry vai produzir".

Hamilton também explicou como as filmagens continuaram em certas etapas da F1 de 2023 durante a greve com apenas "a equipe de dublês" envolvida, enquanto a ênfase foi colocada na coleta de imagens do cenário e da atmosfera do evento nas mesmas corridas.

O ator espanhol Javier Bardem e Brad Pitt no grid Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O trabalho no projeto continuou nas últimas semanas usando o carro de Fórmula 2 que a Mercedes modificou para correr com as cores da APXGP - inclusive na pista de Silverstone.

O comunicado de imprensa da F1 afirma que a produção do filme "continuará no GP da Grã-Bretanha deste ano e em várias outras corridas e será concluída no GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada, em dezembro".

Foi sugerido que as outras corridas em que as filmagens serão realizadas durante o restante da temporada serão as etapas da Hungria, Bélgica, México e Las Vegas, com imagens já coletadas na etapa japonesa em abril.

Também há um novo interesse no orçamento final do filme, com relatos surgindo de que ele aumentou para mais de US$ 300 milhões, o que o colocaria entre os mais caros já feitos.

Parte disso se deveu à pausa nas filmagens causada pela greve dos atores, já que as imagens capturadas nos eventos da F1 de 2023 apresentavam os designs dos carros, as pinturas e os logotipos dos patrocinadores que não correspondem mais às respectivas atualizações de 2024.

Granado revela BASTIDOR do CAOS pós MÁRQUEZ na Ducati /MARTÍN na Aprilia: Eric diz TUDO de '24/MotoE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #15, com Eric Granado falando sobre Márquez e MotoE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!