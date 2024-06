A Ferrari está se preparando para apresentar um pacote de desenvolvimento no GP da Espanha de Fórmula 1, e agora ficou claro o quanto ele pode melhorar o desempenho do carro da escuderia italiana.

A Ferrari acelerou o trabalho em sua fábrica em Maranello para que pelo menos um de seus pilotos pudesse receber as novas placas de assoalho para o GP da Espanha do fim de semana. Agora, a Sky Sports Italia também informou que, segundo estimativas, o SF-24 poderia ser dois décimos de segundo mais rápido com o novo elemento.

A nova placa de piso faz parte do segundo pacote de desenvolvimento, que será apresentado na íntegra em julho em Silverstone, mas depois do fraco desempenho no Canadá, o impulso extra é necessário.

Problemas semelhantes aos vistos no Canadá foram vividos no GP da China pela Ferrari, cujo novo piso poderá dar um novo impulso à equipe de Maranello nas próximas três corridas – em Barcelona, ​​Spielberg e Silverstone.

Granado revela BASTIDOR do CAOS pós MÁRQUEZ na Ducati /MARTÍN na Aprilia: Eric diz TUDO de '24/MotoE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #15, com Eric Granado falando sobre Márquez e MotoE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!