Fórmula 1 anuncia parceria de 15 anos com Tottenham Hotspur

A Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira uma parceria com o clube da Premier League inglesa Tottenham Hotspur. O acordo, com validade de 15 anos, tem como principal ponto a construção de um circuito de kart abaixo do estádio do clube.

O espaço, localizado na parte inferior da arquibancada sul do estádio de capacidade de 63 mil pessoas, abrirá ainda neste ano para karts elétricos, com o objetivo de se tornar a maior pista de kart indoor de Londres.

Além disso, o espaço terá homologação da Associação Nacional de Kart, podendo ser utilizado como um espaço para campeonatos nacionais, enquanto os Spurs criarão uma academia de pilotos.

A F1 e o clube também "desenvolverão atividades educacionais para as escolas, buscando engajar jovens no mundo do automobilismo, exibindo as possibilidades de carreiras em áreas como engenharia e desenvolvimento de software".

Um programa de aprendiz e carreiras para pessoas locais também está sendo planejado para aumentar a diversidade de gênero e de grupos subrepresentados no esporte.

Daniel Levy, presidente-executivo do Spurs, disse: "Desde a construção desse estádio, nossa ambição sempre foi ver o quão longe poderíamos ir em termos de entregar experiências de primeiro nível que atraem as pessoas do mundo todo o ano todo".

"Sempre tentamos trazer os maiores nomes do esporte e do entretenimento. E estamos muito animados por anunciar essa parceria de longo prazo com a F1, e o que ela trará para nossas comunidades local, nacional e global".

A parceria inclui também iniciativas de sustentabilidade, com a categoria se comprometendo a neutralizar suas emissões de carbono até 2030, dez anos antes dos Spurs.

Stefano Domenicali, CEO da F1, disse: "Com o crescimento do nosso esporte, fazer parcerias com marcas globais renomadas como o Tottenham Hotspur nos permite levar a Fórmula 1 e o automobilismo e públicos novos e mais diversos".

"A experiência de kart será um espaço que famílias, amigos e pilotos em potencial do mundo todo poderão visitar e curtir, engajando novos públicos e oferecendo um ponto de entrada acessível ao automobilismo".

"Nossas duas marcas têm uma visão compartilhada de criar oportunidades de emprego, promover diversidade e inclusão, como a recém anunciada F1 Academy, além da busca pela sustentabilidade ambiental, e nossa parceria inovadora dará vida a tudo isso".

O automobilismo e o futebol já tiveram outros encontros ao longo dos anos. Clube rival dos Spurs, o Chelsea foi patrocinador da Sauber entre 2012 e 2016. Enquanto isso, o Tottenham patrocinou uma equipe na Superleague Formula, uma categoria que existiu entre 2008 e 2011.

