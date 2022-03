Carregar reprodutor de áudio

Carlos Sainz espera que os pilotos de Fórmula 1 não tenham que conviver com o "incômodo" porpoising por toda a temporada e foi 'apoiado' pelos colegas de grid Valtteri Bottas e Pierre Gasly. As equipes tiveram seu primeiro teste de pré-temporada em Barcelona, ​​na Espanha, ofuscado por seus carros sofrendo com excesso de 'quicadas' nas retas.

O problema, que é um legado da mudança para a aerodinâmica de efeito solo em 2022, afetou todos os times até certo ponto, mas alguns conseguiram lidar melhor com isso.

No entanto, livrar-se do porpoising sem comprometer o desempenho será complicado, pois as equipes ainda se preparam para o início da temporada – e isso pode deixar os pilotos em uma situação em que precisam conviver com ele.

A realidade do que eles podem enfrentar deve ficar mais clara no segundo teste desta semana, no Bahrein, mas Sainz, da Ferrari, espera uma solução rápida.

"Não parece legal, obviamente", disse ele. "Especialmente quando você pensa que estamos guiando a 300 km/h e pulando 30-40mm para cima e para baixo como um louco. É incômodo."

"Espero que seja resolvido e não algo com o qual precisamos conviver. Está bem no limite. Você tem que confiar nos engenheiros e em todos ao seu redor de que vai melhorar à medida que nos acostumamos com esses carros de efeito solo."

Bottas, da Alfa Romeo, cuja equipe sofreu vários problemas com o porpoising em Barcelona, ​​disse que o tremor do salto impactou a visão na aproximação das curvas.

"Eu diria que afeta um pouco de tudo", comentou o finlandês. "Com certeza, não é muito confortável se isso acontecer, visualmente fica um pouco complicado e você perde a carga geral porque basicamente o nível de downforce sobe e desce e pode afetar a frenagem também."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Uma preocupação óbvia é que, se continuar assim, prejudica a confiabilidade de certas partes do carro. Então, acho que é uma coisa nova para cada equipe aprender como lidar e como otimizar a configuração. Eu diria que foi um desafio para todos."

Gasly, da AlphaTauri, crê que as equipes precisam estar atentas ao impacto potencial do porpoising em certos períodos das corridas, especialmente quando a pressão dos pneus cai e os carros podem estar naturalmente mais perto do solo.

"Não é tão agradável", disse o francês. "Em termos de guiada, foi um pouco chocante a primeira vez que testamos o carro porque não esperávamos, mas é apenas sobre encontrar maneiras de contornar."

"Sabemos que em certas circunstâncias da corrida – safety car, queda de pressão dos pneus, etc – podemos enfrentar isso e isso pode realmente se tornar um problema."

"Teremos que pensar em todas essas situações diferentes, em que as coisas ficarão muito piores, mas no momento, claramente temos que implementar o desenvolvimento para tentar melhorar isso, porque claramente há alguma diferença entre as equipes."

"Não estamos em um lugar ruim, mas claramente podemos fazer melhor", concluiu.

