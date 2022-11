Carregar reprodutor de áudio

O plano de reduzir a temperatura das mantas de pneus da Fórmula 1 de 70ºC para 50ºC em 2023 está sendo reavaliado e provavelmente será descartado.

A mudança foi planejada como parte de uma transformação para 2024, onde o uso de mantas de pneus deve ser totalmente deve ser totalmente abandonado como parte da campanha de sustentabilidade do campeonato.

Mas a redução da temperatura do cobertor por si só provou ser impopular entre os pilotos e tem estado nas manchetes desde o GP dos Estados Unidos, onde ocorreu o primeiro de dois testes dos pneus protótipos da Pirelli para 2023 - o segundo aconteceu no GP da Cidade do México nesse fim de semana.

O campeão mundial, Max Verstappen disse que a mudança causaria “muitos acidentes”, enquanto Lando Norris, da McLaren, sentiu que “todo mundo vai desviar seu carro em algum momento”.

Em resposta aos comentários do piloto após o teste de Austin, a Pirelli realizou um experimento para o teste do México, onde os pneus foram aquecidos em mantas a 70°C, mas apenas por duas horas e não pelas três habituais. A fornecedora aparentemente descobriu que essa mudança consumia menos energia em geral e, ao mesmo tempo, aliviaria as preocupações dos pilotos.

O chefe da Pirelli, Mario Isola, explicou ao Motorsport.com que enquanto para 2024 “o plano segue em não ter um cobertor, para o próximo ano a investigação disse que se você aquecer os pneus a 70°C por duas horas e não três, você economiza mais energia do que deixar as mantas em 50°C por três horas”.

“Porque este é o período do cobertor que está usando muito mais energia – é como o forno em casa”, continuou ele. “Então, se você ligá-lo, você tem uma primeira fase em que você sobe para a temperatura necessária e depois se estabiliza. Mas para manter a temperatura no nível desejado, você precisa usar energia. Então, esse é o ponto.”

Tyre heating system, Ferrari F1-75 Charles Leclerc, Carlos Sainz Photo by: Erik Junius

Isola apresentou as descobertas da Pirelli aos pilotos em seu briefing regular após o TL2 do GP da Cidade do México. Ele disse que os pilotos concordaram que prefeririam que a F1 adotasse a abordagem de aquecer os pneus mais quentes por um período mais curto.

“Para mim, é uma solução sensata”, disse Isola. “Como eu disse, também economizamos mais energia. Agora, temos que analisar todos os dados [da abordagem de aquecimento antes do teste do México] porque o teste foi [apenas na última] sexta-feira.

“O [resto do] plano é encontrar os cinco compostos que queremos homologar para 2023. [Depois] traremos a versão final dos pneus para Abu Dhabi para o teste pós-temporada para que os pilotos possam testar a gama final de compostos e propor uma estratégia completa para 2023 de [aquecimento da manta de pneus] duas horas a 70°C. Esse é o plano para o momento.”

Entende-se que a Pirelli também apresentou sua ideia de manta de pneus para 2023 à FIA e à organização da F1 e recebeu feedback positivo sobre a nova abordagem. Isola também sugeriu que os testes de pneus realizados em Austin e no México poderiam retornar em certos eventos no próximo ano.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Isso é útil para a Pirelli coletar dados sobre como os compostos estão funcionando, em vez de traçar a construção específica dos pneus – o que requer eventos de teste privados mais longos, pois os carros precisam ajustar suas configurações para obter os dados corretos.

“O que eles chamam de 'teste em competição' é uma opção para o futuro”, disse Isola. “Especialmente no próximo ano, temos 24 corridas, temos uma segunda parte da temporada com muitos eventos no exterior. Sabemos o quanto as equipes e o pessoal dos times estão estressados porque precisam viajar muito.

“Então, se tivermos essa opção, não obrigaremos as equipes a ficarem de fora por mais 2-3 dias para nossos testes de pneus e podemos usar isso em uma segunda parte da temporada.”

Como o plano de proibição da manta de pneus para 2024 continua em andamento, seria lógico esperar que a Pirelli produza todas as novas construções de pneus para esse ano ou as equipes terão que fazer mudanças substanciais em seus projetos para melhorar o aquecimento dos pneus.

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music