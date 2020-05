VÍDEO: Veja os 5 melhores GPs de F1 em Interlagos, que faz 80 anos

Nesta terça-feira, o Autódromo de Interlagos faz 80 anos. Fundado no dia 12 de maio de 1940, o circuito da Zona Sul de São Paulo é o maior templo do esporte a motor no Brasil e conquistou posição de destaque em âmbito global.

Palco de grandes corridas da Fórmula 1, maior categoria do automobilismo mundial, a pista paulistana já recebeu emocionantes finais de campeonato e sediou atuações heroicas de lendas como o brasileiro Ayrton Senna.

Um dos momentos de destaque do tricampeão da F1 em Interlagos foi o GP do Brasil de 1991, quando o piloto venceu em casa pela primeira vez mesmo enfrentando problemas no câmbio de sua McLaren, que ficou apenas com a sexta marcha nas voltas finais.

Entretanto, a lista dos melhores GPs da F1 no Autódromo José Carlos Pace também tem momentos de tristeza para o País. Um deles foi na prova de 2008, quando o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, perdeu o título para o britânico Lewis Hamilton, da McLaren.

Além de altos e baixos do Brasil na F1, Interlagos também 'viu' grandes atuações de pilotos icônicos, como o alemão Sebastian Vettel, que deixará a Ferrari no fim de 2020, e o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

No vídeo abaixo, o Motorsport.com elenca as cinco melhores corridas de F1 no autódromo paulistano. O editor-chefe Felipe Motta também compara a pista a outros templos do automobilismo, como Mônaco, Spa-Francorchamps, Monza e Silverstone. Confira:

GALERIA: Relembre todos os vencedores dos GPs do Brasil de F1 em Interlagos

Galeria Lista 2019: Max Verstappen 1 / 38 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2018: Lewis Hamilton, Mercedes 2 / 38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2017: Sebastian Vettel, Ferrari 3 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton, Mercedes 4 / 38 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2015: Nico Rosberg, Mercedes 5 / 38 Foto de: XPB Images 2014: Nico Rosberg, Mercedes 6 / 38 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2013: Sebastian Vettel, Red Bull 7 / 38 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2012: Jenson Button, McLaren 8 / 38 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2011: Mark Webber, Red Bull 9 / 38 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2010: Sebastian Vettel, Red Bull 10 / 38 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2009: Mark Webber, Red Bull 11 / 38 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2008: Felipe Massa, Ferrari 12 / 38 Foto de: XPB Images 2007: Kimi Raikkonen, Ferrari 13 / 38 Foto de: XPB Images 2006: Felipe Massa, Ferrari 14 / 38 Foto de: Ferrari Media Center 2005: Juan Pablo Montoya, McLaren 15 / 38 Foto de: McLaren 2004: Juan Pablo Montoya, Williams 16 / 38 Foto de: Shell Motorsport 2003: Giancarlo Fisichella, Jornan 17 / 38 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 2002: Michael Schumacher, Ferrari 18 / 38 Foto de: BMW AG 2001: David Coulthard, McLaren 19 / 38 Foto de: Sergio Sanderson 2000: Michael Schumacher, Ferrari 20 / 38 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 1999: Mika Hakkinen, McLaren 21 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images 1998: Mika Hakkinen, McLaren 22 / 38 Foto de: LAT Images 1997: Jacques Villeneuve, Williams 23 / 38 Foto de: LAT Images 1996: Damon Hill, Williams 24 / 38 Foto de: LAT Images 1995: Michael Schumacher, Benetton 25 / 38 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1994: Michael Schumacher, Benetton 26 / 38 Foto de: LAT Images 1993: Ayrton Senna, McLaren 27 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images 1992: Nigel Mansell, Williams 28 / 38 Foto de: LAT Images 1991: Ayrton Senna, McLaren 29 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990: Alain Prost, Ferrari 30 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images 1980: Rene Arnoux, Renault 31 / 38 Foto de: LAT Images 1979: Jacques Laffite, Ligier 32 / 38 Foto de: LAT Images 1977: Carlos Reutemann, Ferrari 33 / 38 Foto de: LAT Images 1976: Niki Lauda, Ferrari 34 / 38 Foto de: Sutton Motorsport Images 1975: Carlos Pace, Brabham 35 / 38 Foto de: LAT Images 1974: Emerson Fittipaldi, McLaren 36 / 38 Foto de: LAT Images 1973: Emerson Fittipaldi, Lotus 37 / 38 Foto de: David Phipps 1972: Emerson Fittipaldi, Lotus - (Corrida não oficial da F1 em Interlagos) 38 / 38 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch

PODCAST - Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?

Your browser does not support the audio element.

.