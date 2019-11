Ao vencer o GP do México de Fórmula 1 no último domingo, Lewis Hamilton chegou à sua 83ª vitória na carreira, oito a menos do que o recorde de Michael Schumacher.

Tão impressionante quanto esse número, é a quantidade de triunfos com a Mercedes em um período de sete temporadas. São 62 vitórias conquistadas pelo pentacampeão na equipe alemã.

Para se ter ideia, no México, a Mercedes chegou à centésima vitória na F1, ou seja, Hamilton sozinho atingiu 62% dos triunfos da marca.

Atrás de Hamilton, estão Nico Rosberg (23), Juan Manuel Fangio (8), Valtteri Bottas (6) Stirling Moss (1). Além dos cinco vencedores, também passaram pela Mercedes: Michael Schumacher (ALE), Piero Taruffi (ITA), Karl Kling (ALE), Hans Herrmann (ALE), André Simon (FRA) e Hermann Lang (ALE).

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Hamilton segue perseguição ao recorde de Schumacher

O piloto britânico alcançou a marca de 83 vitórias na F1 com o triunfo no GP do México. A cada etapa do campeonato, o que parecia impossível ganha corpo: a quebra do recorde de Michael Schumacher. Faltam nove vitórias para Hamilton passar o alemão. Veja galeria exclusiva do Motorsport.com que mostra quem destronou quem ao longo dos anos: