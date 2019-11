Tony Stewart, sócio de Gene Haas na Stewart-Haas Racing na NASCAR, fará uma demonstração com o mesmo modelo que o time utiliza na categoria junto com Kevin Magnussen e Romain Grosjean no Circuito das Américas, na próxima quinta-feira.

O tricampeão da NASCAR terá os pilotos da F1 como caronas e, em seguida, ambos poderão dar algumas voltas no Ford Mustang #14.

Stewart já havia feito Magnussen correr em um sprint car, como visto na série da Netflix “Drive to Survive”.

Magnussen nunca correu em um stock car, mas testou um Mercedes no DTM.

"Um carro do DTM é muito aerodinâmico", disse Magnussen. "Eles têm muito downforce. Um Stock Car quase não tem. Então, eu não tenho nenhuma ideia de como será. Eu nunca guiei um NASCAR antes. Tenho certeza de que será muito diferente do outro carro que eu guio em Austin.”

"Um NASCAR é um carro de corrida muito icônico. Eu sempre desejei testar um. É claro que é feito para oval, mas eles também correm em pistas mistas. Será interessante correr e se divertir um pouco.”

"Eu me encontrei naquele sprint car em outubro passado muito rapidamente, graças aos conselhos de Tony (Stewart).

"Eu me diverti muito com Tony. Ele é um ótimo instrutor e sabe como lidar com essas coisas. Sua experiência e conhecimento quando se trata de carros Stock provavelmente são igualmente impressionantes."

Grosjean pilotou um Ford GT1 durante uma pausa em sua carreira na F1 em 2010 e já havia sido associado a um NASCAR para a equipe Haas em uma corrida de circuito misto.

"Acho que precisamos pisar no freio um pouco mais cedo do que com um carro de Fórmula 1", disse ele. "Vamos ver como o mecanismo responde à aplicação do acelerador. Mal posso esperar. O som será ótimo.”

"Acho que vai ser uma boa experiência. Acho que ter Tony Stewart nos ajudando e dando conselhos será incrivelmente sensacional.”

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Austin será a primeira experiência de Stewart com um carro da NASCAR desde que se aposentou da categoria há três anos.

"É meio difícil acreditar que já se passaram três anos desde a última vez que guiei um Stock", disse ele. "Mas ver algumas dessas corridas em misto - especialmente o Roval em Charlotte - despertou meu interesse, então essa é uma boa maneira de matar essa fome.”

"Nunca estive no Circuito das Américas. Tudo o que sei é o que vi na TV e no meu simulador iRacing. Eu meio que gosto disso. Mesmo depois de duas décadas na NASCAR, ainda há coisas novas para experimentar. Nunca corri naquela pista e Kevin e Romain nunca guiaram um carro de Stock. Vamos descobrir isso juntos."

Haas F1 vive momento ruim e coleciona episódios bizarros

Entre as confusões da escuderia, tem de tudo: roda solta, piloto rodando sozinho no box e ex-patrocinador barbudo fã de Exterminador do Futuro. Confira na galeria especial do Motorsport.com abaixo: