O começo do GP de Mônaco de 2024 foi marcado pelo forte acidente entre o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, e o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull. E o consultor do time taurino na Fórmula 1, Helmut Marko, falou sobre o custo do incidente em Monte Carlo.

O dirigente austríaco ficou irritado com a natureza perigosa da batida e também com os gastos com os quais a Red Bull terá de arcar, que ele crê que podem chegar a três milhões de dólares -- cerca de 15 milhões de reais.

"Em primeiro lugar, [o acidente] foi perigoso e, em segundo lugar, o prejuízo é de dois ou três milhões. E isso é uma grande desvantagem para nós com as regras de limite orçamentário", seguiu o conselheiro 'energético'.

Marko também apontou a necessidade de analisar as mudanças na pista de Mônaco após uma corrida em que os dez primeiros terminaram na mesma posição em que largaram, pela primeira vez na história da F1. O piloto taurino Max Verstappen, da Holanda, começou e terminou em sexto.

"Há uma ótima atmosfera e depois é uma corrida chata, onde tudo é tática. Talvez eles devessem pensar em algo para adaptar a pista em algum lugar, para que haja uma oportunidade de ultrapassagem em algum lugar", argumentou Helmut, cujo discurso foi entoado pelo chefe da Red Bull, Christian Horner.

“Corremos aqui pela história e pelo património. É um local fenomenal e vencer aqui dá prestígio, mas a corrida é vencida na qualificação. Para ter uma corrida realmente divertida aqui, temos que olhar para a possibilidade de talvez abrir algumas áreas que possam oferecer oportunidades de ultrapassagem. Você precisa de áreas onde haja um certo risco e onde você possa ultrapassar. Com esses carros é preciso ter muita sorte para ultrapassar", seguiu o britânico.

"Mas acho que a F1 está ciente disso. E tenho certeza de que o mesmo se aplica a Mônaco. Mas para proteger os próximos 70 anos aqui, obviamente é preciso haver algum desenvolvimento", completou Horner, para quem é preciso fazer mudanças na pista -- ou mudar os carros da categoria máxima.

