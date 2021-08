Bélgica 2021 - 03min27s 1 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Embora a chuva tenha caído continuamente por várias horas em Spa, o início do GP da Bélgica de 2021, marcado para as 10h, foi adiado em 25 minutos. Duas voltas de formação foram realizadas atrás do Safety Car, deixando claro que não era seguro correr. A bandeira vermelha foi acionada pela primeira vez e todos os carros voltaram aos boxes.

Bélgica 2021 - 03min27s 2 / 31 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images A partir daí, teve-se início uma longa espera de quase três horas durante as quais o céu não se digna a conceder um momento de calma. As condições agravam-se ainda mais e suscitam receios de não seria possível iniciar a corrida antes do fatídico limite de três horas previsto no regulamento. A FIA decide então parar o relógio oficial do evento para garantir uma hora de corrida, citando um caso de "força maior".

Bélgica 2021 - 03min27s 3 / 31 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images No entanto, as condições mudaram muito pouco e às 13h17 os carros deixaram o pit lane atrás do Safety Car para dar a largada oficial da prova. Depois de duas voltas em condições quase idênticas às da largada, a bandeira vermelha foi novamente acionada. A "corrida" não recomeça, mas os resultados são confirmados com Max Verstappen designado vencedor por percorrer a distância regulamentar. A classificação é dada na penúltima volta antes da bandeira vermelha, ou seja, a primeira volta, de forma que oficialmente a corrida durou apenas 3 minutos e 27 segundos.

Austrália 1991 - 24min34s 4 / 31 Foto de: LAT Images Apesar de uma violenta tempestade ter atingido Adelaide horas antes, o início do GP da Austrália de 1991 é mantido em condições de pista quase aceitáveis. A cautela dos pilotos os mantém afastados de qualquer acidente por um tempo.

Austrália 1991 - 24min34s 5 / 31 Foto de: LAT Images Porém, rapidamente, devido ao paredão de água que se apresentava à sua frente e à intensificação das chuvas, os incidentes se multiplicaram e o percurso logo ficou cheio de detritos e veículos danificados. Após os acidentes de Nigel Mansell (foto) e Gerhard Berger, Ayrton Senna gesticula em direção aos árbitros e pede a paralisação da corrida.

Austrália 1991 - 24min34s 6 / 31 Foto de: LAT Images A interrupção é feita na 17ª das 81 voltas previstas. Como as condições não melhoraram durante a bandeira vermelha e alguns pilotos se opuseram ao reinício, a prova é encerrada, com a classificação feita na 14ª volta, tendo os pilotos conseguido oficialmente percorrer apenas 52 km dos 306 previstos. Ayrton Senna é declarado o vencedor.

Espanha 1975 - 42min53s 7 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images O GP da Espanha de 1975 começou em condições particulares: os pilotos anunciaram uma greve, antes dos primeiros testes, após uma inspeção no circuito de Montjuïc, em Barcelona, ​​que revelou que os trilhos de segurança estavam em péssimo estado. Após reparos improvisados ​​realizados em grande parte pelas próprias equipes e ameaças de apreensão por parte das autoridades dos equipamentos das estruturas, os pilotos, em sua maioria, cumprem suas obrigações.

Espanha 1975 - 42min53s 8 / 31 Foto de: LAT Images A corrida começa numa pista já perigosa, mas com muita festa do público. O início da prova foi marcado por vários incidentes, nomeadamente a colisão das Ferraris no início. Contra todas as expectativas, foi Rolf Stommelen, na Embassy Hill, quem liderou a corrida à medida que se aproximava da 26ª volta.

Espanha 1975 - 42min53s 9 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images A tragédia ocorre então: a asa traseira do F1 do líder se solta e Stommelen decola na lombada do Estádio, na curva que segue a linha reta dos boxes. Depois de bater no trilho de segurança à esquerda da pista, Embassy Hill rola e se choca com a multidão do outro lado, matando cinco pessoas. Stommelen sai com múltiplas fraturas, mas vivo. Em meio ao caos, os organizadores deram três voltas para interromper a corrida, na 29ª das 75 voltas planejadas. Jochen Mass é declarado vencedoro. Este acidente marca o fim de Montjuïc na Fórmula 1.

Malásia 2009 - 55min30s 10 / 31 Foto de: LAT Images O GP da Malásia de 2009 começou em uma pista completamente seca, mas sob a ameaça de uma grande tempestade. As primeiras 20 voltas decorrem sem uma gota de chuva, com Nico Rosberg (Williams) na liderança, à frente de Jarno Trulli (Toyota) e Jenson Button (Brawn) antes das primeiras paradas. Estes entram nos boxes por volta da 15ª rodada e permitem que Button recupere a ponta.

Malásia 2009 - 55min30s 11 / 31 Foto de: LAT Images Mas as coisas começam a piorar na 20ª volta: o céu se abre e a pista fica molhada em alguns lugares. A maioria dos pilotos colocou pneus de chuva, mas Timo Glock (Toyota) aposta pelo intermediário e dá certo: o alemão vai muito mais rápido que a concorrência. Ele até assume a liderança quando Button decide passar também pelos boxes para colocar os intermediários. Mas a chuva acabou redobrando de intensidade na 30ª volta: todos os pilotos agora devem colocar seus pneus de chuva.

Malásia 2009 - 55min30s 12 / 31 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images O aguaceiro é muito forte e os carros não podem mais circular nesta pista realmente inundada. O safety car entrou em cena, mas rapidamente a bandeira vermelha foi levantada. A direção de prova decide esperar cerca de cinquenta minutos para anunciar definitivamente o fim do GP, após menos de uma hora de condução. A classificação da 31ª rodada sela a vitória de Button.

Áustria 1975 - 57min56s 13 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Depois de uma violenta tempestade atingir o circuito de Österreichring, a saída foi adiada em 45 minutos em busca de condições mais satisfatórias. Os pilotos então partiram em pista molhada e, na maioria das vezes, com carros não ajustados para chuva.

Áustria 1975 - 57min56s 14 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Era então o início do show de Vittorio Brambilla: o italiano, conduzindo sua March laranja, era incrivelmente agressivo e eficiente. Em 18 voltas, ele subiu no pelotão da oitava para a primeira posição, à frente de Hunt. Ele alinha tempos de volta incríveis e abria uma grande vantagem. Na volta 25, ele tinha 20 segundos de diferença sobre o britânico.

Áustria 1975 - 57min56s 15 / 31 Foto de: LAT Images Mas uma nova chuva ocorre! As condições ficam péssimas e os pilotos que abandonaram pedem à direção da corrida que encerre o evento. Isso é feito na volta 29, quando a bandeira quadriculada é agitada na frente de um Brambilla tão feliz por ter vencido que larga o volante de uma das mãos, escorrega e bate no muro

Mônaco 1984 - 01h00min07s 16 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Depois de ter atrasado cerca de vinte minutos o seu início devido à chuva, o evento monegasco começa. E rapidamente se torna um massacre: após 24 voltas, há apenas nove pilotos restantes na pista. Prost lidera, mas a chuva dobra de intensidade e a visibilidade torna-se problemática.

Mônaco 1984 - 01h00min07s 17 / 31 Foto de: LAT Images Atrás do francês, dois pilotos surpreendem: Ayrton Senna, Toleman, e Stefan Bellof, Tyrrell. O brasileiro e sua equipe apostaram em uma corrida que não cobriria sua distância total e não reabasteceram. Senna se aproxima de Prost muito rapidamente.

Mônaco 1984 - 01h00min07s 18 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Mas as condições ficam ainda piores: Prost faz pedidos pela interrupção. Jacky Ickx, diretor da corrida, decide então agitar a bandeira vermelha e a quadriculada na 32ª volta. Senna passa Prost, que está no grid, e pensa que venceu, mas a classificação é feita na volta anterior à interrupção; o piloto da Toleman é "apenas" o segundo.

Itália 1978 - 01h01min04s 19 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images O início do GP da Itália de 1978 foi dado quando os pilotos do fim do grid ainda não haviam parado. Isso rapidamente leva a um pelotão na longa reta que leva à primeira chicane...

Itália 1978 - 01h01min04s 20 / 31 Foto de: LAT Images O que era previsto, aconteceu: vários pilotos se chocam no meio do pelotão, incluindo Ronnie Peterson, cuja Lotus vai bater de frente com um guard-rail.

Itália 1978 - 01h01min04s 21 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Cheio de gasolina, o monoposto do sueco rapidamente pegou fogo, soltando uma nuvem impressionante de fumaça preta. Todos os carros envolvidos no acidente pararam e vários correram para os destroços do Lotus para libertar Peterson.

Itália 1978 - 01h01min04s 22 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Peterson, com as pernas quebradas, parece ter evitado o pior. Mas logo as atenções se voltam para Vittorio Brambilla, que recebeu uma roda em seu capacete e sofre de uma fratura no crânio. Três horas após este engavetamento, pouco depois das 18 horas, a corrida é reiniciada por cerca de 40 voltas e vencida por Niki Lauda. Mario Andretti é coroado Campeão Mundial, mas a alegria da Lotus dura pouco: no dia seguinte, devido a complicações médicas, Ronnie Peterson falece no hospital em Milão.

Bélgica 2001 - 01h08min05s 23 / 31 Foto de: LAT Images Após a primeira largada ser abortada devido à batida de Heinz-Harald Frentzen e sua Prost, uma segunda largada foi dada. No entanto, a corrida foi rapidamente interrompida por uma colisão entre o Jaguar de Eddie Irvine e o segundo Prost de Luciano Burti.

Bélgica 2001 - 01h08min05s 24 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images A preocupação com brasileiro é grande ao ver as imagens. O piloto da Prost fechou a porta do irlandês na Blanchimont, perdeu a asa dianteira e bateu violentamente sob as barreiras de pneus. Irvine, preocupado com o que vê ao sair do carro, vai imediatamente ajudar os serviços médico para libertar o brasileiro. Inconsciente, a extração de Burti leva meia hora.

Bélgica 2001 - 01h08min05s 25 / 31 Foto de: LAT Images A corrida é finalmente retomada para 36 voltas com vitória de Michael Schumacher. Burti sai do acidente com uma concussão e nunca mais disputaria um GP.

Itália 2003 - 01h14min19s 26 / 31 Foto de: Ferrari Media Center O GP da Itália de 2003 é o evento ininterrupto mais rápido da história. Quase nenhum incidente foi relatado, o que explica sua presença nesta lista.

Itália 2003 - 01h14min19s 27 / 31 Foto de: Shell Motorsport Os F1 de meados da década de 2000, com seus motores V10, são doidos por velocidade e adoram as cargas de Monza. Na qualificação, a volta foi concluída em 01min20s9 e na corrida demorou menos de uma hora e 15 minutos para percorrer as 53 voltas.

Itália 2003 - 01h14min19s 28 / 31 Foto de: LAT Images A vitória fica com Michael Schumacher, com uma incrível média de 247,585 km/h, que continua a ser a mais alta para uma prova disputada na Fórmula 1.

Itália 2005 - 01h14min28s 29 / 31 Foto de: Ferrari Media Center E na segunda posição das maiores médias, encontramos o GP da Itália de 2005! Aqui, novamente, os V10s correm livremente e poucos incidentes atrapalham a corrida.

Itália 2005 - 01h14min28s 30 / 31 Foto de: Alessio Morgese Partindo da pole, Juan Pablo Montoya enfrenta resistência de Fernando Alonso durante toda a corrida, mas acaba vencendo.