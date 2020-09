Corrida inédita na história da Fórmula 1, as atividades do GP da Toscana tiveram uma grande atração antes da largada em Mugello. Na 1000ª prova da Ferrari na categoria, Mick Schumacher guiou a Ferrari F2004 com que seu pai Michael Schumacher foi heptacampeão da F1.

Mick acelerou e fez o público sentir saudade dos motores V10. O líder da Fórmula 2 em 2020 ainda ficou emocionado com a possibilidade de correr mais uma vez com o mítico carro do pai — em 2019, na Alemanha, o filho do heptacampeão também fez uma exibição com o modelo.

“Sempre foi um sonho pilotar esse carro. Andrei com ele em Hockenheim no ano passado, mas dirigir em Mugello, sem chuva (estava chovendo na Alemanha), é uma honra. Queria agradecer a Ferrari por essa oportunidade”, celebrou Mick.

O F2004 foi um dos carros mais vencedores da F1. Em 2004, Schumacher teve 13 vitórias e fez oito poles com a máquina. A performance superior do monoposto o levou a garantir o hepta de forma antecipada no GP da Bélgica, o 14º de 18 GPs daquele ano.

E o F2004 não foi o único carro do pai que Mick pôde guiar. Em 2017, pilotou, em Spa-Francorchamps, o Benetton B194 com o qual Michael conquistou seu primeiro título, em 1994. Mick é especulado para uma vaga na Alfa Romeo na F1 2021.

Vettel tentou comprar o F2004

Piloto alemão da Ferrari e amante da história da F1, Sebastian Vettel revelou que tentou comprar uma Ferrari F2004 para sua coleção, mas admitiu que era "muito caro". O tetracampeão mundial, que deixará a escuderia no fim de 2020, falou sobre o carro.

"Se você olhar para nossos carros (atuais), nossos carros são muito maiores hoje em dia. Obviamente temos muito mais downforce, mas este carro é 160-170 kg mais leve que o nosso, uma grande diferença."

