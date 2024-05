Após um fim de semana de altos e baixos no GP da Emilia Romagna, o tricampeão da Fórmula 1 Max Verstappen admitiu que sai da etapa de Ímola "quebrado", com dores devido às ondulações da pista italiana, precisando de remédios e massagem para se recuperar.

Após uma sexta-feira bem abaixo do esperado, sendo surpreendido por um RB20 desequilibrado no começo do fim de semana, Verstappen deu a volta por cima no restante da etapa, conquistando a pole e a vitória em Ímola, mesmo que esta última não tenha vindo de forma fácil.

Verstappen venceu com Lando Norris a menos de 1s após o RB20 apresentar problemas grandes com os pneus nas voltas finais, levando a uma queda vertiginosa de performance. E o holandês pagou o preço pela vitória.

"Estou quebrado pelas ondulações, para ser honesto. Minhas costas, tudo dói. Não é muito pela questão física, mas sim porque a pista está muito ondulada. Depois de 20 voltas eu já sentia bem minhas costas. Mal posso esperar para deitar na cama, talvez tomar uns analgésicos. E uma massagem, não sei...".

Com mais uma vitória em 2024, Verstappen aumentou sua vantagem na ponta para 48 pontos, tendo 161 contra 113 de Charles Leclerc, que assumiu a vice-liderança. Seu desempenho foi aclamado como um "golpe de mestre" por Christian Horner, pelo fato dele ter enfrentado pneus em situação bastante precária, evitando ao mesmo tempo escapar da pista, o que certamente daria a vitória a Norris.

"Definitivamente [uma das melhores performances], neste ano, especialmente considerando que demos a volta por cima. Este ano, em geral, é claro, tivemos um carro muito bom até agora mas, por algum motivo, não conseguimos andar bem logo de cara".

"A partir da classificação, as coisas pareciam um pouco mais normais, mas talvez ainda não estivéssemos bem para a corrida, porque algo estava mal otimizado nos pneus duros. Nunca senti que os pneus estavam funcionando nos carros, então ainda precisamos analisar isso".

Por enquanto, Verstappen mantém cautela em relação à ameaça da McLaren e da Ferrari: "As equipes ao nosso redor claramente estão melhorando, estão fazendo um bom trabalho. Nós também precisamos encontrar algo a mais".

