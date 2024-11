Apesar da chuva neste fim de semana em Interlagos, o GP de São Paulo de 2024 é a edição da etapa brasileira da Fórmula 1 com recorde de público na história do País na categoria: 291.717 pessoas ao longo do evento, sendo 110.260 apenas neste domingo de corrida principal no Autódromo José Carlos Pace.

Trata-se de uma grande marca para o GP de F1 no Brasil, mas, apesar do excelente comparecimento, os relatos críticos à organização da prova realizada na capital paulista estiveram nos holofotes nos últimos três dias.

Os fãs têm relatado confusão, demora e filas quilométricas nas entradas do Autódromo ao longo do GP de São Paulo, cujos desafios na organização da etapa foram agravados pelas chuvas -- embora as dificuldades logísticas venham sendo relatadas desde a sexta-feira, quando não choveu.

Além disso, o trânsito na região do circuito paulista teve momentos caóticos, com filas extensas -- neste aspecto, órgãos de estado são responsáveis pelo tráfego. Neste sentido, dois fatos curiosos chamaram atenção: atrasos de James Vowles, chefe da Williams, na sexta-feira, e de Reginaldo Leme no domingo.

Ademais, o fluxo de veículos dentro do Autódromo também foi complicado na quinta-feira, dia de mídia do GP de F1 em que os torcedores não têm acesso ao complexo localizado na zona sul da metrópole paulistana.

