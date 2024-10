Chegou a hora! A Fórmula 1, principal categoria do automobilismo mundial, desembarca no Brasil neste fim de semana para mais uma edição do GP de São Paulo em Interlagos, na 21ª etapa da temporada 2024 e encerrando a rodada tripla em solo americano.

O fim de semana promete muita emoção em Interlagos, com mais uma etapa com corrida sprint, a penúltima de 2024 e a aproximação de Lando Norris em cima de Max Verstappen e a briga intensa pelo título de construtores entre McLaren e Ferrari.

Entre os pilotos, Max Verstappen mantém a liderança com 362 pontos, contra 315 de Lando Norris, com 47 separando os líderes. Charles Leclerc vem em terceiro, com 291, enquanto Oscar Píastri tem 251, Carlos Sainz tem 240, Lewis Hamilton 189, George Russell 177 e Sergio Pérez fecha o top 8 com 150.

Já nos Construtores, a McLaren mantém a liderança com 366, enquanto a Ferrari assumiu a vice-liderança com 537, apenas 29 pontos a menos que o time de Woking. A Red Bull fecha o top 3 com 512.

E se você vai a Interlagos, se prepare! Segundo o weather.com, a previsão é de chuva ao longo de todo o fim de semana, com pico de 80% para o domingo na hora do GP. Quanto à temperatura, os dias devem variar com mínimas de 17 e máxima de 27.

Confira a programação do GP de São Paulo, 21ª etapa da temporada 2024, que conta com a participação da Porsche Cup Brasil e da F4 Brasil e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP de São Paulo de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 11h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 15h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 11h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 15h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 14h00 Band / F1TV Pro Porsche Cup Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre (Sprint Challenge) Sexta-feira 13h00 - Treino Livre (Carrera Cup) Sexta-feira 14h00 - Classificação (Sprint Challenge) Sábado 07h00 Bandsports Classificação (Carrera Cup) Sábado 07h55 Bandsports Corrida 1 (Sprint Challenge) Sábado 12h30 Bandsports Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 13h35 Bandsports Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 08h45 Bandsports Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 09h45 Bandsports Formula 4 Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 09h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 17h00 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h20 Bandsports Corrida 2 Sábado 17h00 Bandsports Corrida 3 Domingo 11h05 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

