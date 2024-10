O GP dos Estados Unidos resultou em uma reunião entre os pilotos e a FIA para discutir as diretrizes de corrida da Fórmula 1. Isso porque Lando Norris foi punido em cinco segundos por uma disputa com Max Verstappen, quando os dois 'fugiram' do traçado para evitar uma colisão na volta 52 de Austin.

Na sexta-feira do GP do México, a organização se reuniu com os competidores, que exigiam respostas para entender quais eram os limites e o que era considerado ainda dentro das regras.

Isso aconteceu porque diversos pilotos não concordaram com a penalização aplicada a Norris, que resultou nele perdendo a terceira colocação no Texas. Muitos defenderam que Verstappen também escapou do traçado e teve vantagem na batalha, desta maneira, os dois deveriam ter sido sancionados ou nenhum deles.

A reunião aconteceu para discutir se havia uma brecha na regra a qual Max estava se aproveitando ou se ele também deveria ter recebido uma penalização por 'empurrar' o britânico.

Após a conversa, a FIA concordou que irá rever as Diretrizes de Corrida a tempo para o GP do Qatar, no fim de novembro. No entanto, para Verstappen, nada disso faz qualquer diferença.

"Para mim, em termos de corrida, nada muda", disse ele. "As regras sempre podem ser melhores, você deve sempre se esforçar para isso, certo? Nunca é perfeito, eu entendo isso, mas acho que onde começa o problema é que naquela pista você pode facilmente sair da linha, e se houver apenas cascalho, você também não chega a essa situação".

"Em alguns circuitos com muita 'fuga', isso é um problema e a FIA também vê isso, eles poderiam, como no Red Bull Ring, colocar algumas áreas de cascalho, isso ajudaria".

SAINZ PASSEIA no MÉXICO; VERSTAPPEN ‘PUNIDAÇO’ e NORRIS TIRA DIFERENÇA no campeonato

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!