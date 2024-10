Mais uma vez Lando Norris e Max Verstappen se tornaram o assunto do paddock durante o GP do México. Isso porque, de novo, os pilotos de Fórmula 1 estavam disputando a segunda colocação.

Agora, Christian Horner, chefe da Red Bull, confessou que não acredita que o piloto da McLaren teria conseguido fazer a curva sem sair da pista contra Verstappen na disputa.

Importante lembrar que o piloto da Red Bull recebeu uma penalidade de 10 segundos por empurrar a McLaren para fora do traçado. Norris fez uma manobra por fora de Verstappen na curva 4 da 10ª volta, depois de se aproximar com o DRS, e os dois ficaram lado a lado no ápice.

Esse momento precedeu o segundo incidente daquela volta, quando Norris estava à frente naquele momento e foi empurrado para fora da pista pelo holandês na Curva 7, quando a Red Bull fez um movimento mais 'agressivo'.

Horner, usando os dados do traçado do GPS em uma sessão com a mídia para ilustrar seu ponto de vista, explicou que acredita que Norris freou muito mais tarde na curva do que em sua volta mais rápida mais tarde na corrida.

"Antes de mais nada, acho que foi muito duro aplicar duas penalidades de 10 segundos", disse Horner. "Acho que há algo mais fundamental; quero dizer, obviamente houve uma reação ao último fim de semana"

"Acho que é muito importante que os comissários de pista e os pilotos se sentem. Porque [olhando para] o GPS, isso acontece na descida para a Curva 4".

"Na verdade, é Lando contra Lando. Na volta mais rápida de Lando no GP, o ponto em que ele está freando para a Curva 4 e, obviamente, executando a curva".

"Na volta em que ele teve o incidente com Max, ele está 15 quilômetros por hora mais rápido e mais atrasado nos freios do que na sua volta mais rápida do GP".

"Ele não teria feito a curva, teria saído da pista. Isso pode ser visto em sua direção a bordo. É claro que, nesse ponto da corrida, ele provavelmente tem 80 kg a mais de combustível do que no ponto em que fez sua volta mais rápida".

Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Erwin Jaeggi

"Costumava ser um prêmio para os mais corajosos dar a volta por fora. Acho que estamos correndo o risco de virar as regras de ultrapassagem de cabeça para baixo, onde os pilotos tentarão apenas chegar à frente no ápice e depois alegarão que precisam ter espaço na saída".

"Você pode ver claramente que ele efetivamente saiu dos freios, entrou muito tarde para tentar ganhar esse argumento, de acordo com a forma como esses regulamentos são escritos, e então, nesse ponto, você é penalizado".

Horner diz que o incidente seguinte foi uma penalidade mais compreensível, sugerindo que Verstappen esperava que Norris desistisse do lugar e acabou ficando frustrado porque seu rival no campeonato não o fez.

"Acho que o incidente da curva 7 é diferente. Acho que Max estava esperando que Lando abrisse mão do ritmo, ele obviamente foi por dentro e os dois se afastaram".

"Posso entender que, ao forçar efetivamente a ultrapassagem do carro, haveria uma penalidade aplicável a isso".

"Mas acho que isso foi a frustração de Lando não ter devolvido a posição por causa desse incidente. Então, essas coisas, você sabe, só aumentam".

Ele acrescentou que era importante que os criadores de regras da F1 reiterassem a importância de ter a linha interna e pediu que eles evitassem "complicar demais" as diretrizes de corrida.

"Só acho que talvez estejamos complicando demais as coisas. E quando você tem que recorrer a um manual de instruções de uma ultrapassagem..."

"Quero dizer, os princípios da corrida há anos têm sido: se você tem a linha interna, você dita a curva".

"E acho que a forma como os regulamentos ou as diretrizes evoluíram está incentivando o piloto a ter o nariz à frente no ápice, independentemente de você conseguir fazer a curva".

SAINZ PASSEIA no MÉXICO; VERSTAPPEN ‘PUNIDAÇO’ e NORRIS TIRA DIFERENÇA no campeonato

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!