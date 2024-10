Charles Leclerc fez o uso de palavrões durante a coletiva de imprensa após o GP do México e a FIA, mais uma vez, avalia se deve investigar e, talvez, punir o piloto de Fórmula 1.

Importante lembrar que Max Verstappen recebeu uma penalização e deverá cumprir serviços comunitários após xingamentos no GP de Singapura, o que levou o holandês a boicotar as coletivas da FIA.

Essas investigações são parte de uma iniciativa da FIA para evitar que seus funcionários sejam alvo de 'abusos' - muitas vezes por parte de grandes torcidas partidárias de pilotos famosos.

No entanto, isso foi interpretado como uma repressão à expressão dos pilotos após os comentários do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, em uma entrevista à Motorsport.com.

No caso de Leclerc, perguntaram a ele: "o que você disse a si mesmo quando trouxe o carro de volta?" depois de terminar em terceiro na corrida da Cidade do México, vencida por seu companheiro de equipe Carlos Sainz.

O comentário se referia ao momento em que ele quase bateu sua Ferrari na curva Peraltada, na frente de Lando Norris, da McLaren. Foi neste momento que a resposta de Leclerc incluiu um palavrão:

"Eu tive uma ultrapassagem e, quando me recuperei dessa ultrapassagem, tive uma ultrapassagem do outro lado e então pensei: 'porra'".

Em seguida, ele acrescentou: "Oh, desculpe! Oh, não, oh não! Não quero me juntar ao Max!"

Após a coletiva de imprensa, Leclerc conversou longamente com o delegado de mídia da FIA, onde ficou entendido que o piloto novamente se desculpou e entendeu o motivo da discussão.

Assim como no caso de Verstappen, seus comentários podem ser considerados uma violação do Artigo 12.2.1k do Código Esportivo Internacional da FIA.

A regra estabelece que é uma ofensa emitir "quaisquer palavras, atos ou escritos que tenham causado dano moral ou prejuízo à FIA, seus órgãos, seus membros ou seus diretores executivos e, de modo mais geral, ao interesse do automobilismo e aos valores defendidos pela FIA".

Após a coletiva de imprensa, o Motorsport.com apurou que o delegado de mídia da FIA teve que relatar o incidente aos dirigentes esportivos da entidade e aos administradores da reunião.

Eles agora estão discutindo a possibilidade de abrir uma investigação formal sobre os comentários de Leclerc - semelhante à forma como os incidentes de corrida são primeiramente observados pelos oficiais de controle de corrida antes de serem passados para os comissários.

Não está claro até o momento quando isso será decidido, mas no GP de Abu Dhabi de 2023, os chefes de equipe da Mercedes e da Ferrari, Toto Wolff e Fred Vasseur, foram investigados por xingamentos na conferência de imprensa dos diretores de equipe do evento de Las Vegas na semana anterior.

Portanto, a FIA poderia esperar até o GP do Brasil do próximo fim de semana para anunciar uma investigação.

Isso se ela chegar a esse ponto, porque o Motorsport.com apurou que as várias desculpas de Leclerc já estão sendo levadas em consideração na questão.

