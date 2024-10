F1: Lawson se desculpa por mostrar dedo do meio a Pérez no México

Liam Lawson e Sergio Pérez protagonizaram um momento, no mínimo, diferente durante o GP do México enquanto disputavam por posições na Curva 4 na 19ª volta. O neozelandês, que estreou oficialmente na Fórmula 1 em Austin, acabou mostrando o dedo de meio para o mexicano ao conseguir fazer a ultrapassagem.

Depois do acontecido, o piloto decidiu pedir desculpas a Checo pela demonstração de raiva que acabou 'ultrapassando' os limites.

Na pista, o neozelandês foi 'empurrado' para fora, enquanto a Red Bull tentava a ultrapassagem. Os dois acabaram colidindo na curva à direita seguinte e o carro de Pérez sofreu danos na borda do assoalho e no sidepod.

Mesmo que o mexicano tenha conseguido ficar à frente pelo restante da volta, o mesmo perdeu a liderança quando Lawson o passou na reta principal. Foi nesse momento que o piloto da RB se revoltou e e fez o gesto obsceno que foi capturado pelas câmeras.

Ao refletir sobre seu comportamento, Lawson disse que tomou a decisão baseado na frustração, mas admitiu que não era algo que ele deveria ter feito.

Liam Lawson, RB F1 Team VCARB 01, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Red Bull Content Pool

"Obviamente, é uma daquelas coisas do momento", explicou. "Ele passou metade da volta me bloqueando, tentando arruinar minha corrida, então fiquei chateado".

"Mas isso não é uma desculpa. Eu não deveria ter feito isso e peço desculpas por isso".

No entanto, Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, não ficou muito impressionado com a agressividade de Lawson, muito menos com o gesto direcionado a Pérez.

"[Foi] uma colisão desnecessária, na qual eu vejo Lawson como o maior culpado", explicou Marko à ORF.

Ao ser questionado se foi bom o fato de Lawson, pelo menos, ter conseguido ser agressivo e disputar bem pela posição, Helmut foi sincero ao discordar que isso tenha sido positivo:

"Se tivesse sido outra pessoa, sim. Mas não a equipe irmã".

O próprio Lawson admitiu que provavelmente não foi ideal a forma como as coisas aconteceram com Pérez.

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Não acho que Helmut goste disso", disse o neozelandês. "Não é do meu feitio, não é algo que você deveria estar fazendo".

Pérez, por sua vez, colocou a culpa firmemente nas costas de Lawson pelo choque na Curva 5, sugerindo que o piloto da RB poderia ter evitado facilmente o acidente.

No entanto, Lawson enxerga o momento de maneira diferente e considerou que ele não tinha para onde ir.

"Deixei espaço para ele na [Curva] 4 e estava chegando muito, muito tarde", disse ele. "Sinceramente, tentei lhe dar espaço".

"Ele me levou para fora da pista e não me deu espaço desde a Curva 5. Então, sabe, é lamentável a tensão, mas não sei para onde ele quer que eu vá".

