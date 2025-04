A Fórmula 1 dá sequência à primeira rodada tripla da temporada 2025 neste fim de semana com o GP do Bahrein, quarta etapa do campeonato, retornando ao palco dos testes de pré-temporada.

Com três das 24 corridas da temporada 2025 transcorridas, a disputa pela liderança está acirrada. Lando Norris segue na ponta graças à vitória na Austrália e os segundos lugares na China e no Japão. O piloto da McLaren tem 62 pontos, apenas um a mais que Max Verstappen. Oscar Piastri segue em terceiro, um pouco mais atrás, com 49, enquanto George Russell (45) e Andrea Kimi Antonelli (30) completam o top 5.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto está em 20º, ainda buscando seu primeiro ponto na categoria.

Entre os Construtores, a McLaren está na ponta com 111 pontos, bem à frente dos 75 da Mercedes. A Red Bull vem em terceiro, com 61, enquanto a Ferrari é a quarta com 35 e a Williams tem 19.

A Fórmula 2 volta a correr neste fim de semana também, com a segunda etapa da temporada. A F2 está com uma pontuação menor, já que a corrida principal da Austrália foi cancelada por conta da chuva. Joshua Durksen lidera com 10 pontos, contra 8 de Leonardo Fornaroli e 6 de Luke Browning.

A Fórmula 3 também estará presente neste fim de semana. Rafa Câmara chega ao Bahrein na liderança. O brasileiro tem 28 pontos com o triunfo na corrida principal de Melbourne. Théophile Naël é o vice-líder com 19, apenas um a mais que Noah Stromsted. Nikita Bedrin é o quarto, com 17 e Martinius Stenshorne fecha o top 5 com 14.

Confira a programação do GP do Bahrein, 4ª etapa da temporada 2025 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP do Bahrein de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 09h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 13h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 12h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 11h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 08h25 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 07h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 06h55 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

