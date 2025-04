Fernando Alonso comparou Suzuka a Mônaco por ser uma corrida de Fórmula 1 que é basicamente vencida em um sábado durante a classificação.

O GP do Japão, no domingo, foi marcado pela escassez de ultrapassagens, já que o espetáculo não conseguiu se transformar em uma corrida animada, com Max Verstappen vencendo da pole. Isso é algo que se tornou um problema nos últimos anos em Suzuka, da mesma forma que Mônaco tem sido destaque como uma corrida em que o sucesso é determinado pela posição inicial do piloto.

A F1 espera que o problema de Mônaco seja resolvido após a introdução de dois pitstops obrigatórios para o GP de 2025.

Mas Alonso, que terminou em 11º lugar para a Aston Martin no domingo, teme que Suzuka possa ter seguido o mesmo caminho da corrida em Monte Carlo.

"Esta é Suzuka, não me lembro de uma corrida em que vimos muitas ultrapassagens aqui sem que o tempo mudasse", disse o bicampeão.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Parece que repetimos sempre na quinta-feira, como Suzuka é ótima, como Mônaco é ótima, o glamour, o fim de semana espetacular. E então, no domingo, acordamos e dizemos: 'Mônaco é chato. O que podemos fazer com a pista?', 'Suzuka é chata'. Esta é a Fórmula 1 e Suzuka é ótima, primeiro porque o sábado é incrivelmente cheio de adrenalina."

Falando após a corrida, o chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, disse que esta temporada pode se tornar um "campeonato mundial de qualificação" se a tendência de dificuldades de ultrapassagem observada na China e no Japão continuar.

Neste que é o último ano dos regulamentos atuais, não houve apenas uma convergência no design dos carros, mas simultaneamente as equipes também encontraram maneiras de contornar as regras que foram originalmente introduzidas para promover mais ultrapassagens.

Em 2024, houve 70 ultrapassagens a menos do que no ano anterior, apesar de haver dois GPs a mais. Enquanto isso, todas as quatro corridas de 2025 (três GPs e um sprint) foram vencidas pelo piloto que fez a pole.

"Talvez uma parada não tenha sido a corrida que esperávamos", acrescentou Alonso sobre o último domingo. "No passado, com várias paradas, talvez os pneus fossem diferentes. Mas quando não temos aderência, reclamamos que não há aderência e quando temos muitas paradas, reclamamos que os pneus não duram muito, então, em vez de ver a parte negativa do fim de semana, tento aproveitar o que experimentamos neste fim de semana."

Suzuka deu início a uma rodada tripla de F1, com o GP do Bahrein neste fim de semana, antes da Arábia Saudita na próxima semana.

