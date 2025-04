O GP do Japão de Fórmula 1 foi "entediante" do ponto de vista de Nico Hulkenberg, companheiro de equipe do brasileiro, Gabriel Bortoleto. No entanto, o alemão espera que o carro de 2025 tenha "mais harmonia e equilíbrio" depois de Suzuka.

"Não aconteceu muita coisa", disse o piloto da Sauber. Pelo menos é isso que os números mostram: Hulkenberg começou a corrida em 16º lugar e terminou em 16º lugar, ou seja, sem pontos no campeonato.

No entanto, Hulkenberg obteve mais informações sobre o Sauber C45 no Autódromo Internacional de Suzuka: "Acho que o principal problema é que simplesmente precisamos de mais harmonia e equilíbrio no carro nessas pistas rápidas e fluidas. Mas nós já sabíamos disso".

Os testes de pré-temporada da F1 no Bahrein já haviam deixado a Sauber ciente das deficiências do carro: a equipe suíça viajou para a corrida de abertura na Austrália com uma atualização e também tinha novas peças no Japão - mais do que muitas outras equipes no campo.

E provavelmente haverá muitas outras etapas de desenvolvimento a seguir: "Você sempre aprende coisas novas. Sempre se descobre algo quando se está dirigindo", explica Hulkenberg. "Definitivamente, algumas coisas interessantes" também surgiram em Suzuka. "É claro que temos que analisar tudo isso primeiro".

No entanto, de acordo com Hulkenberg, as descobertas do Japão dificilmente poderão ser transferidas para a próxima corrida no Bahrein: "Sachir é completamente diferente - pouca exigência de frenagem, exigência de tração, curvas lentas. Então, vamos ver se isso nos ajuda lá".

"Será a primeira corrida realmente quente do ano, mas o Bahrein é, na verdade, um caso atípico [devido às características da pista] e, portanto, não é a melhor referência".

No entanto, Hulkenberg espera que a corrida seja um teste para a Sauber. Desde os testes de pré-temporada, no final de fevereiro, a equipe "encontrou alguns problemas e recuperou algum terreno", diz Hulkenberg. "Mas não tenho certeza de onde estamos atualmente".

Em princípio, no entanto, a Sauber deve estar no meio de grid no quarto fim de semana de corrida da temporada 2025 da Fórmula 1 no Bahrein, diz Hulkenberg: "O Q2 é viável. Já conseguimos isso na China. Estávamos dois centésimos abaixo do ritmo no Japão. Com certeza teríamos conseguido isso. Então, sim, estamos em algum lugar lá, mas o campo está extremamente próximo".

"É por isso que não dou tanta importância aos testes de pré-temporada. Vejo o fim de semana no Bahrein mais como um novo começo. Vamos para lá com o conhecimento das primeiras corridas e começamos do zero".

