F1: McLaren tinha opções estratégicas limitadas no Japão; entenda

No fim de semana do Japão da Fórmula 1, a McLaren tinha uma situação complicada em mãos, isso porque Lando Norris e Oscar Piastri se classificaram em segundo e terceiro, respectivamente. A equipe teve uma janela de trabalho muito apertada e teve que decidir se iria sacrificar a posição do australiano ou dar a oportunidade para o britânico tentar ultrapassar Max Verstappen.

O chefe da equipe, Andrea Stella, explicou as opções estratégicas do time depois de um caso monótono em Suzuka, que ele considerou ter uma latitude tática limitada devido aos baixos níveis de degradação experimentados no fim de semana.

Quando questionado sobre a possibilidade de fazer o pit-stop de Norris mais cedo para ganhar uma vantagem sobre Verstappen, Stella considerou que isso deixaria Piastri suscetível aos carros que já haviam feito suas paradas - e que o australiano foi priorizado para cobrir Charles Leclerc e George Russell.

Ele também observou a janela do safety car nesse cenário, afirmando que qualquer possibilidade de uma pausa nos procedimentos devido a um acidente teria acabado imediatamente com as chances da equipe de conquistar mais pontos.

"Não está claro se poderíamos [fazer o undercut], mas acho que ao colocar Lando [primeiro], isso significaria que não poderíamos colocar Oscar, e isso teria sido um problema para Oscar", explicou Stella.

"Teríamos esperado, o que eu acho que teria sido um problema com os outros carros, especialmente com Russell, que fez o pit-stop e que precisávamos cobrir".

"Obviamente, vamos analisar as lacunas em termos de tempo para entender se havia a possibilidade de fazer uma ultrapassagem com Lando que pudesse ser executada em Max".

"Não podemos nos esquecer de que, ao abrir mão de posições na pista, você também expõe o carro que você coloca no pit ao risco do safety car, por exemplo. Lando teria perdido posições em um safety car, caso ele fosse acionado".

"Em retrospecto, se você não vê nenhum carro de segurança, você pensa 'ah, sim, eu poderia ter tentado o undercut', mas uma tentativa de undercut tem alguns riscos".

"Era evidente que a degradação estava baixa, então acho que se você perde a posição com um safety car, ela está perdida. Não acho que poderíamos ter ultrapassado uma Ferrari ou uma Mercedes hoje".

Stella também achava que uma estratégia de corte excessivo não era possível, pois a vantagem de ritmo dos pneus duros novos em relação aos médios desgastados teria simplesmente mantido o status quo - mas com Norris ainda mais atrás.

Ele observou novamente o ritmo do Russell, que parou mais cedo com pneus duros, o que significava que a equipe não podia arriscar parar mais tarde do que Verstappen.

"Acho que o problema para Lando [em um corte excessivo] seria que ele teria perdido posições para alguns outros carros, incluindo Oscar", acrescentou o italiano. "Eles fizeram o pit-stop e estavam mais rápidos, e se você fica fora em um carro com pneus médios usados de 20 voltas, não pode ser mais rápido do que alguém que fez o pit-stop em um carro com pneus duros".

"A situação ficou muito clara quando Russell fez o pit-stop, e ele foi muito rápido em um novo pneu duro. Acho que o overcut funciona bem quando você sabe que ganha, como em Barcelona ou em Suzuka no passado, quatro ou cinco voltas de delta de pneu. Então, mesmo que você faça o pit atrás de um carro que parou antes, você o ultrapassará porque tem um pneu melhor".

"Mas aqui, os pneus não se degradam quase nada de uma volta para a outra".

