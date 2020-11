F1: Após acidente de Grosjean, Stroll capota no Bahrein; confira

Após a largada do GP do Bahrein ser marcada pelo forte acidente de Romain Grosjean, francês da Haas, o segundo 'salto' da Fórmula 1 teve um capotamento: Lance Stroll, da Racing Point, acabou tocando a AlphaTauri do russo Daniil Kvyat e ficou de cabeça para baixo.

Logo após o incidente, o canadense confirmou à equipe, via rádio, que está bem. Entretanto, o 'lance' ocasionou a entrada do safety car na pista de Sakhir. Kvyat foi punido com acréscimo de 10 segundos no tempo de prova, pagos durante pit stop.

